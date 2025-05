Cristiano Ronaldo no Brasil? Veja quanto craque ganha por dia na Arábia

Uma proposta tentadora e um cenário de fracasso na Arábia Saudita podem fazer Cristiano Ronaldo mudar de rota novamente aos 40 anos. É o que afirma o jornal espanhol Marca, em matéria publicada neste domingo. Segundo a publicação, CR7 recebeu uma oferta de um clube brasileiro para disputar o Mundial de Clubes, que acontece no mês que vem, nos Estados Unidos.

O nome da equipe não foi revelado, mas Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os representantes do Brasil na competição. A proposta contaria com apoio de investidores externos e teria como objetivo transformar Cristiano em um reforço de impacto global.

💰 Salário de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr

Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo, segundo a Forbes. Nos últimos 12 meses, o craque faturou impressionantes US$ 275 milhões (R$ 1,55 bilhão) — sendo US$ 225 milhões com salários no Al-Nassr e outros US$ 50 milhões fora de campo, com patrocínios e investimentos.

Se considerarmos apenas o valor pago pelo clube saudita, o salário anual de CR7 é de cerca de R$ 1,26 bilhão. Veja abaixo como esse valor se distribui:

🗓️ Por ano : R$ 1,26 bilhão

: R$ 1,26 bilhão 📆 Por mês : R$ 105 milhões

: R$ 105 milhões 📅 Por semana : R$ 24,2 milhões

: R$ 24,2 milhões 💵 Por dia: R$ 3,4 milhões

👀 Vem aí?

Ainda que o negócio pareça improvável do ponto de vista financeiro, a proposta brasileira pode mexer com o desejo de CR7 de disputar mais um torneio global. Se um clube conseguir seduzi-lo, o retorno midiático, comercial e esportivo pode ser incalculável.

Será que veremos o maior artilheiro da história da Champions vestindo uma camisa brasileira?

