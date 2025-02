Filho de Adriano Imperador assina contrato com clube europeu

Filho do ex-jogador Adriano Imperador, Adriano Carvalho Ribeiro está seguindo os passos do pai. Adrianinho, como é conhecido, assinou seu primeiro contrato profissional com um time do futebol europeu. Aos 18 anos, ele deixará o Serrano, de Petrópolis, para defender o Acadêmica de Coimbra.

Assim como o pai, Adrianinho atua como centroavante e chama a atenção devido ao seu porte físico. Antes do Serrano, o garoto teve passagens pelas categorias de formação de Boavista e Grêmio. No Acadêmica de Coimbra, vai atuar na equipe sub-19.

Nas redes sociais, o time de Petrópolis anunciou a saída do jogador e desejou boa sorte na nova fase da carreira. Assim como Adrianinho, que agradeceu ao time pelo tempo que atuou. Ele chegou em 2022 nas categorias de base.

- Hoje nosso leão Adrianinho se despede do Serrano. Alçando voos em novos continentes, fechamos um contrato com o time Académica de Coimbra, de Portugal. Desejamos muito sucesso nessa nova trajetória e que você não se esqueça do clube mais querido da cidade.

Carreira de Adriano Imperador na Europa

Tal pai, tal filho. Assim como Adrianinho, Adriano Imperador começou sua carreira na Europa entre 18 e 19 anos. Seu primeiro clube foi a Inter de Milão, onde ficou por uma temporada. Em 2002, foi emprestado para a Fiorentina.

Depois, ficou duas temporadas no Parma, também da Itália, retornando em 2004 para a Inter, onde ficou por cinco anos e se tornou ídolo. No entanto, em 2008, reforçou o São Paulo por apenas um ano, antes de voltar de vez para o Flamengo, quando atuou entre 2009 e 2010.

De volta à Europa, mais precisamente à Itália, Adriano defendeu a Roma em 2010 e 2011, despedindo-se oficialmente do futebol europeu. Em sua volta ao Brasil, o atacante passou por Corinthians, Flamengo e Athletico-PR, à época chamado de Atlético Paranense, dando adeus às disputas brasileiras.

Quase dois anos sem entrar em campo, Adriano aceitou o convite do Miami United, clube da quarta divisão dos Estados Unidos. No entanto, disputou apenas um jogo oficial, marcou um único gol (de pênalti) e deixou a equipe no dia 27 de maio.

A aposentadoria oficial dos gramados aconteceu no dia 15 de dezembro de 2024, em que o atacante reuniu diversos ídolos, aos 42 anos. A partida foi chamada de "A Última Batalha do Imperador", entre Flamengo Legends e o combinado Amigos da Itália.