Adriano Imperador se despede do futebol marcando gols pelos dois times

Adriano Imperador fez seu jogo de despedida do futebol no Maracanã neste domingo (15). A partida foi disputada entre Flamengo Legends e Amigos da Itália. Em clima de festa, o placar terminou com vitória do Rubro-Nrego por 4 a 3. Os gols do Flamengo foram marcados por Athirson, Romário, Edílson e Adriano. Pelos Amigos da Itália, Adrianinho, filho de Adriano, Adriano, quando trocou de time, e Ruy fizeram os gols.

continua após a publicidade

➡️ Adriano Imperador divide idolatria no Flamengo com Gabigol, dizem torcedores

Para oficializar seu adeus, Adriano Imperador reuniu grandes nomes do futebol do Brasil e do mundo. A partida foi disputada por ex-jogadores que já vestiram a camisa do Flamengo e também que atuaram na Itália no mesmo time ou em equipes adversárias do craque. Adriano atuou pelos dois times e conseguiu balançar as redes duas vezes, um gol para cada lado.

Adriano Imperador jogou pelos dois times (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O ídolo do Flamengo chorou por diversas vezes durante o evento. A despedida foi marcada por homenagens, sorrisos, abraços e gols. A constelação de estrelas presentes no Maracanã contou com nomes como Zico, Romário, Ronaldo, Petkovic, Materazzi, Diego, Gamarra, Aldair e Zinho, entre outros.

continua após a publicidade

Antes da bola rolar, Adriano foi presenteado com uma munhequeira, acessório característico do jogador, por Ronaldo - que não jogou. Depois disso, o Imperador se emocionou novamente no momento do pontapé inicial, dado pela avó do craque, que teve papel crucial na vida de Adriano.

Outro momento de homenagem que emocionou o craque foi a mensagem surpresa de seu falecido pai, com auxílio de inteligência artificial. O áudio foi divulgado no momento da volta de Adriano para o time do Flamengo Legends. O falecimento do pai de Imperador em 2004 afetou a carreira do atleta, que sofreu com o luto.

continua após a publicidade

Adriano e Romário jogaram juntos pelo Flamengo Legends (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Gol do Adriano Imperador com a camisa do Flamengo

Se a partida começou morna, sem gols e com pouca emoção, ela terminou da melhor forma possível. Com a camisa do Flamengo, no Maracanã, Adriano encerrou a festa marcando o gol da vitória.

O placar foi aberto pelo filho do dono da festa, Adrianinho. O jovem entrou no segundo tempo e marcou para o Amigos da Itália. Depois disso, foi um gol atrás do outro. Athirson, Romário e Edílson fizeram os outros gols do Flamengo. Para o time da Itália, Ruy balançou as redes e colocou o nome na lista dos artilheiros do dia.