Na despedida, Adriano Imperador se emociona com o gol do filho

A despedida de Adriano Imperador dos gramados foi marcada por um momento inesquecível: o gol do filho, Adrianinho, no Maracanã. Para Adriano, que já viveu glórias no futebol, o feito do jovem superou qualquer conquista pessoal.

— Fiquei mais feliz com o gol dele. Para ele, é um sonho também. Ele tá batalhando com honestidade. Se Deus quiser, ele vai ser igual ao pai. Ou melhor, né? — afirmou Adriano, emocionado, ao ver o herdeiro brilhar em um palco tão especial.

Adrianinho, por sua vez, não escondeu a felicidade de viver esse momento ao lado do pai, a quem descreveu como ídolo e inspiração.

— Um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida. A despedida do meu ídolo, que é meu pai. Meu primeiro gol no Maracanã. Ao lado, claro, dele — declarou o jovem.

O gol foi muito mais do que uma homenagem: significou um símbolo do amor e do respeito entre pai e filho. Adrianinho revelou a admiração por Adriano e o desejo de seguir os passos vitoriosos.

— Tenho muito orgulho de quem meu pai é, de quem ele foi na carreira. Se Deus quiser, um dia vou jogar como ele jogou, porque é meu sonho desde criança. Pai, eu te amo e tenho muito orgulho de você.

Adriano Imperador acerta o voleio no jogo de despedida dele no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Adriano destacou os valores que sempre nortearam a família e que ele faz questão de transmitir ao filho.

— Sempre falei pra ele sobre humildade. Graças a Deus, nossa família sempre mostrou que honestidade, luta e respeito valem a pena. Tem lutas lá na frente pra ele ganhar, mas o pilar de tudo é a família. Ele sabe disso e carrega Deus no coração — afirmou Adriano, emocionado.

O jovem destacou que o objetivo era apenas homenagear Adriano, mas o gol foi um presente inesperado:

— Pensei que o sonho era só jogar um pouquinho, dar uma alegria pro meu pai. Mas Deus abençoou com o golzinho. Feliz de fazer o gol, ainda mais ao lado do meu ídolo.

Adriano encerrou o evento com palavras de orgulho e emoção.

— Esse momento é dele. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Com certeza, esse rapaz vai dar muita alegria ao povo brasileiro.