Em sua chegada ao "Prêmio Fui Clear", o, agora ex-jogador Adriano Imperador comentou as homenagens recebidas em seu jogo de despedida dos gramados. O evento de futebol acontece nesta segunda-feira (23), na Mansão Alvite, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Prêmio Fui Clear: onde assistir ao vivo, horário e premiações

- Acabei de ser homenageado no Maracanã e agora há pouco fiquei sabendo que seria homenageado de novo, então estou muito feliz. Graças a Deus, o pessoal tem um carinho muito grande por mim - disse Adriano Imperador na chegada ao Prêmio Fui Clear.

Criado pelo produtor de conteúdo Eduardo Semblano, o Fui Clear, o prêmio de mesmo nome será transmitido no YouTube dos Canais Wamo: 3 na Área e o próprio Fui Clear. A premiação homenageia alguns dos principais expoentes do futebol no Brasil e no mundo.

continua após a publicidade

Com categorias e vencedores divulgados com antecedência, o evento reúne comentaristas, ex-jogadores e treinadores para distribuir os prêmios. A primeira edição aconteceu em 2022 e também teve transmissão ao vivo pela internet.

Adriano Imperador em ação pelo Flamengo, em 2009

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte