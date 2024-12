Fifa The Best 2024: Aitana Bonmatí é eleita a melhor jogadora do mundo

A espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, repetiu o feito da última edição e foi eleita a melhor jogadora do mundo pelo prêmio Fifa The Best. A cerimônia aconteceu nesta segunda-feira (17) em Doha, no Catar. Ela foi destaque tanto do clube espanhol, quanto de sua seleção.

continua após a publicidade

+ Fifa The Best 2024: assista ao vivo à premiação; Vini Jr é favorito

A jogadora de 26 anos conquistou a Champions League pelo clube e ficou em quarto lugar nas Olimpíadas de Paris-2024 com a Espanha.

- Acabamos de treinar aqui no estádio olímpico, em Barcelona. Como todos sabem, contra o City, na Champions. Uma partida muito importante para nós. Agradecida por um prêmio. É um trabalho da equipe, onde conseguimos tudo com o Barça. Pela seleção foi um grande ano. Obrigado à todos. Desde o clube, as pessoas que trabalham pelo clube e as minhas companheiras. Sem elas não seria a futebolista que sou. É um prazer estar aqui de novo. Por mais títulos coletivos - disse Aitana Bonmatí.

A premiação leva em consideração o período de 21 de agosto de 2023 até 10 de agosto de 2024. A votação é realizada com votos de torcedores, capitães, técnicos de seleções e representantes da mídia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional