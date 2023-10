Segundo informações do "Front Office Sports", a corrida pela final afunilou e restaram dois concorrentes: o MetLife Stadium, localizado em Nova York, e o AT&T Stadium, no Texas. O presidente da entidade máxima do futebol, Gianni Infantino, visitou algumas arenas durante jogos da NFL nas últimas semanas para escolher os dois últimos adversários ao posto de sede do jogo que coroará o próximo campeão do mundo.