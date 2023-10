O Benfica chega com moral para o confronto pela Champions. No fim de semana, os Encarnados venceram o clássico contra o Porto por 1 a 0 no Campeonato Português. A estreia na UCL, no entanto, foi decepcionante, já que a equipe perdeu em casa para o Red Bull Salzburg por 2 a 0. Para o jogo contra a Inter, o técnico Roger Schmidt não conta com o zagueiro Antonio Silva, expulso no primeiro jogo; o brasileiro Morato deve ganhar a vaga.