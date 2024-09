Copa do Mundial Feminina de 2027 será no Brasil (Foto: Christophe ARCHAMBAULT / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 14:02 • Rio de Janeiro (RJ)

A Copa do Mundo Feminina terá o Brasil como país sede para a edição de 2027. Assim, a Fifa iniciou o processo de escolha das cidades que irão receber os jogos do campeonato internacional, em um encontro virtual nesta segunda-feira (2). A CBF apresentou mais duas cidades, além das dez já apresentadas para receber o torneio.

As novidades apresentadas pela entidade brasileira foram Belém, que conta com o Mangueirão, e Natal, com a Arena das Dunas. Com as 12 opções disponíveis para a competição, a Fifa começará o processo de análise, e avaliação, das cidades e estrutura necessária para receber o evento. Para a organização da Copa do Mundo, é necessário o mínimo de oito estádios aptos para o torneio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ O Lance! Betting tem apostas a longo prazo para a Seleção Brasileira em 2024! Vem conferir!

- Realizaremos um processo claro e transparente para escolher os estádios e cidades-sede deste torneio, como uma continuidade da candidatura. A equipe da FIFA analisará os principais critérios descritos no contrato de organização, em conjunto com a documentação fornecida pelas 12 cidades candidatas a sede e as conclusões das visitas de inspeção. Nosso objetivo é escolher os estádios e cidades-sede mais adequados, equilibrando aspectos técnicos e financeiros com os objetivos de desenvolvimento do futebol feminino. - afirmou Sarai Bareman, a diretora executiva de Futebol Feminino da Fifa.

Especialistas da Fifa, durante os dias 25 de setembro e 11 de outubro, visitarão o Brasil para realizar as inspeções de toda infraestrutura das cidades candidatas e seus estádios. Em seguida, em novembro, haverá outra visita para concluir as avaliações nos centros de treinamento e hotéis, utilizados pelas equipes competidoras.

Após finalizados os processos de avaliação, a decisão sobre as cidades, que sediarão os jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, está prevista para ser anunciada em 2025.

CONFIRA AS CIDADES E ESTÁDIOS CANDIDATOS: