Ex-Chelsea detona chegada de Jadon Sancho ao clube: ‘Se não foi pelo dinheiro, foi pelo quê?’

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 11:56 • Rio de Janeiro

Ex-jogador do Chelsea e campeão da Copa do Mundo de 1998 com a França, Emmanuel Petit detonou a chega de Jadon Sancho no clube londrino. Os Blues oficializaram o empréstimo do meia-atacante inglês junto ao Manchester United, já que nos Diabos Vermelhos ele estava sem espaço e havia sido emprestado, na última temporada, ao Borussia Dortmund.

- Quando vi que eles (Chelsea) tinham contratado Jadon Sancho no último dia da janela, fiquei pensando se ainda havia algum número de camisa sobrando para ele. Imagine ele abrindo a porta do vestiário e vendo tantos jogadores – eles não cabem todos no mesmo vestiário! No campo de treinamento, devem ter dois vestiários, três campos e 12 fisioterapeutas. - disparou Petit, em entrevista ao site "BetVictor".

- Ele (Sancho) não está farto de mudar de clube, perder o rumo em campo e a confiança? Agora ele está em um clube sem consistência, sem confiança e sem resultados. Se não foi pelo dinheiro, foi pelo quê? - acrescentou o ex-jogador.

Meia-atacante inglês chega nos Blues por empréstimo com obrigação de compra (Foto: Divulgação/Chelsea)

O Chelsea, que já havia gastado mais de R$ 1 bilhão em transferências nesta janela, contrata mais um jogador para o inchado elenco de Enzo Maresca. No acordo entre os clubes, o United impôs uma cláusula de obrigação de compra do jogador, por 23 milhões de euros em 2025.

Petit, no entanto, não poupou o dono dos Blues, e detonou a política adotada para contratar jogadores e como ela prejudica a sintonia do elenco.

- Não tenho certeza de como você pode criar unidade entre jogadores que só pensam em si mesmos. Deveríamos renomear a janela de transferências como ‘mercado de transferências do Chelsea’. Eu simplesmente não entendo qual é a política de transferências de Todd Boehly. - finalizou.