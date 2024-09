Presidente do Barcelona justifica saída surpreendente de astro

Barcelona passou por dificuldades na janela de transferências (Foto: LLUIS GENE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 11:46 • Rio de Janeiro

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, concedeu entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (3) para falar sobre os problemas do clube. Os blaugranas atravessam fase financeira ruim, só contrataram dois jogadores na última janela - além do técnico Hansi Flick -, e tiveram que se desfazer de Ilkay Gündogan, contratado no verão europeu de 2023 após deixar o Manchester City.

Segundo o mandatário, a saida do alemão foi feita de forma amigável, apesar de ter gerado grande polêmica na Europa. Gündogan retornou aos Citizens sem custos, a fim de liberar espaço na folha salarial catalã.

- Ele é um grande jogador e pessoa, nos mostrou isso no ano em que esteve aqui. Mas depois de se reunir com Flick e avaliar o elenco, decidiu ir embora. É uma decisão unicamente esportiva, dele e do Barça. Teve impacto nas contas, mas a razão foi esportiva - afirmou Laporta.

Com a saída do meio-campista, o Barcelona conseguiu a contratação de Dani Olmo, velho desejo do clube, por 55 milhões de euros (R$ 342 na cotação atual), além de Pau Víctor, revelado pelo Girona. Outras chegadas desejadas, como Nico Williams e Kimmich, não se concretizaram; Vitor Roque, brasileiro contratado seis meses antes, foi vendido ao Real Betis.

- Aceitamos as críticas, tudo pode ser melhorado. Mas rechaçamos as falas que querem nos desestabilizar. Estamos mais fortes do que nunca e nos sentimos determinados para o Barça em todos os sentidos. Querem controlar o clube de fora. Lamentamos as estratégias baseadas em ataques, mentiras e horizontes devastadores. Isso vai continuar, sobretudo se estivermos bem. O que queremos é salvar o Barcelona - completou Joan.

Joan Laporta está em seu segundo mandato como presidente do Barcelona (Foto: AFP)

Dentro de campo, os catalães iniciaram a temporada em ótima forma. No Campeonato Espanhol, são quatro vitórias em quatro jogos, liderando de forma isolada a competição e tendo o melhor ataque e o melhor saldo de gols.