Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 13:01 • Madri (ESP)

O Real Madrid sofreu grandes prejuízos com a Data Fifa. Com um elenco repleto de estrelas do futebol mundial, Carlo Ancelotti viu um "time inteiro" ser convocado para jogos de seleções ao redor do mundo.

Ao todo, 11 atletas foram chamados para defender suas nações. Carvajal (Espanha), Modric (Croácia), Mbappé (França), Brahim Díaz (Marrocos), Arda Güler (Turquia), Lunin (Ucrânia) e Valverde (Uruguai), além dos brasileiros Éder Militão, Vini Jr, Rodrygo e Endrick, deixaram Valdebebas rumo aos compromissos nacionais

Além destes nomes, há cinco atletas costumeiramente chamados que estão no departamento médico merengue: Alaba, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni e Mendy. Rüdiger, por sua vez, foi poupado pela Alemanha, enquanto Courtois anunciou que não defenderá a Bélgica enquanto Domenico Tedesco seguir no comando, já que os dois têm antigos desentendimentos.

- A pausa nunca é legal, porque afasta os jogadores, principalmente aqueles que viajam para a América do Sul, que têm dificuldades para voltar e descansar. O que peço é que não tenhamos lesões. Esse é o maior perigo, porque os atletas estão habituados a jogar sempre. A única coisa que peço é que todos voltem bem - disse Ancelotti.

Jogadores do Real Madrid estarão presentes em jogos da Data Fifa (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Os últimos jogos envolvendo jogadores do Real Madrid chamados para a Data Fifa serão no dia 10 de setembro, com Uruguai e Brasil entrando em ação nas Eliminatórias Sul-Americanas - contra Venezuela e Paraguai, respectivamente. No dia 14, o Real volta à ação na Espanha visitando a Real Sociedad no Anoeta, às 16h (de Brasília).