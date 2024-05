Quais serão as cidades-sedes e os estádios do Brasil na Copa do Mundo Feminina de 2027?

Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo Feminina 2027 (Fifa)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 08:55 • Rio de Janeiro (RJ)

A candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027 definiu 10 estádios para realizar o torneio. Embora a Fifa ainda possa alterar essa programação, o país conta com arenas modernas por conta do Mundial Masculino realizado em 2014.

De acordo com a apuração do "ge", o Maracanã receberia os confrontos de abertura e a grande decisão do torneio. Dos estádios da Copa de 2014, a Arena da Baixada, em Curitiba, e a Arena das Dunas, em Natal, seriam os únicos locais sem receber jogos.

MARACANÃ

O mítico estádio que recebeu as decisões das Copas de 1950 e 2014 deve receber sete partidas do Mundial Feminino, sendo quatro da fase de grupos, um das oitavas de final, um das quartas de final, além do último jogo.

NEO QUÍMICA ARENA

O estádio do Corinthians deve receber sete confrontos, sendo cinco da fase de grupos, um das oitavas de final e um da semifinal.

MANÉ GARRINCHA

O estádio de Brasília será um dos que receberá a maior quantidade de jogos do torneio. A arena será palco de cinco partidas da fase de grupos, um das oitavas de final, um das quartas de final e a outra semifinal.

MINEIRÃO

Assim como o Mané Garrincha, o estádio de Belo Horizonte também receberá oito duelos, sendo cinco pela fase de grupos, um pelas oitavas de final, um pelas quartas de final, além da disputa de terceiro lugar.

ARENA PERNAMBUCO

O estádio no Recife receberá cinco partidas da fase de grupos, uma das oitavas de final e uma das quartas de final.

FONTE NOVA

A arena de Salvador receberá cinco jogos da fase de grupos e um das oitavas de final.

BEIRA-RIO

Assim como a Fonte Nova, o Beira-Rio receberá cinco partidas da fase de grupos e uma das oitavas de final.

CASTELÃO

O estádio localizado em Fortaleza receberá cinco confrontos da fase de grupos e um duelo das oitavas de final.

ARENA DA AMAZÔNIA

O estádio da região norte receberá quatro jogos da fase de grupos.

ARENA PANTANAL

Assim como a Arena Amazônia, o estádio de Cuiabá receberá quatro partidas da fase de grupos.

