Com favoritos, Copa del Rey da Espanha chega na semifinal
Atlético de Madrid goleou o Real Betis e se classificou às semifinais
O Atlético de Madrid venceu o Real Betis por 5 a 0, nesta quinta-feira (5), pelas quartas de final da Copa del Rey da Espanha, no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (ESP). Com gols de Dávid Hancko, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Antoine Griezmann e Thiago Almada, a vitória dos Colchoneros encerrou os duelos da fase e definiu os times que estarão nas semifinais da competição.
O Atlético de Madrid se junta a Barcelona, Real Sociedad e Athletic Bilbao, entre os times que estão classificados às semifinais da competição. Os duelos serão sorteados na sexta-feira (6).
Classificados às semis da Copa del Rey
Na quarta-feira (4), dois jogos movimentaram as quartas de final da Copa del Rey. Fora de casa, Athletic Bilbao e Real Sociedad venceram Valencia e Deportivo Alavés por 2 a 1 e 3 a 2, respectivamente. Os clubes bascos se juntam ao Barcelona, que, na terça-feira (3), venceu o Albacete por 2 a 1, com gols de Lamine Yamal e Ronald Araújo.
Dos classificados, quem tem o maior jejum de títulos dentro da competição é o Atlético de Madrid, que não vence desde 2013, quando venceram a competição pela décima vez. Após eles, é a Real Sociedad, que, em 2020, venceu o rival Athletic Bilbao e se sagrou campeão pela segunda vez da Copa del Rey da Espanha.
Os dois últimos campeões são justamente os dois maiores: Barcelona e Athletic Bilbao. Na última temporada, os Culés derrotaram o Real Madrid por 3 a 2, na prorrogação, e levaram o título pela 32ª vez na história. Já os bascos, em 2024, superaram o Mallorca nos pênaltis e conquistaram o 24º título do torneio, quebrando um jejum de 30 anos.
