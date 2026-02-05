Negócio entre gigantes. A gestora de investimentos esportivos Arctos Partners, com ações no PSG e em franquias da NBA, firmou acordo para ser adquirida integralmente pela empresa de private equity KKR. A transação foi avaliada em US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 7,3 bilhões, na cotação atual).

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Com o negócio, a gestora será incorporada à estrutura da KKR e dará origem a uma nova unidade de investimentos, batizada de KKR Solutions, que reunirá os ativos esportivos da Arctos e outras plataformas de investimento do grupo. O movimento é relevante no mundo todo. Veja abaixo.

Fundada em 2019 e sediada em Dallas, nos EUA, a Arctos é a única empresa de investimento privado com participações acionárias nas cinco principais ligas profissionais masculinas dos Estados Unidos. No portfólio esportivo, a gestora mantém participações no mundo inteiro.

continua após a publicidade

Clubes e franquias como o já citado Paris Saint-Germain (PSG) e o Liverpool no futebol; Golden State Warriors, Sacaramento Kings e Utah Jazz, na NBA; na Fórmula 1, na Aston Martin. Sem contar ativos fora de campo, como a plataforma de venda de ingressos SeatGeek e a consultoria esportiva Elevate.

Pelos termos do acordo, a KKR adquirirá 100% da Arctos. No valor inicial de US$ 1,4 bilhão estão incluídos participação acionária sujeita a períodos de aquisição de direitos até 2033.

continua após a publicidade

O contrato ainda prevê pagamentos adicionais de até US$ 550 milhões (R$ 2,9 bilhões). No caso, valores atrelados ao desempenho do negócio e ao preço das ações da KKR. A transação ainda depende de aprovações regulatórias e das ligas esportivas, além do cumprimento de condições usuais de fechamento.

Com aproximadamente US$ 15 bilhões em ativos sob gestão, a Arctos será integrada à KKR, que administra cerca de US$ 759 bilhões. Os valores equivalem, respectivamente, a R$ 79 bilhões e R$ 3,9 trilhões. A nova unidade KKR Solutions será liderada por Ian Charles, cofundador da Arctos, e concentrará o braço de investimentos esportivos da companhia.