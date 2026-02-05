menu hamburguer
Futebol Internacional

Atalanta despacha Juventus e garante semifinais da Copa da Itália

Equipe de Bérgamo espera o vencedor entre Bologna e Lazio

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/02/2026
18:55
Gianlucca Scamacca comemorando o primeiro gol marcado no duelo entre Atalanta x Juventus (Foto: Reprodução/X)
Gianlucca Scamacca comemorando o primeiro gol marcado no duelo entre Atalanta x Juventus (Foto: Reprodução/X)
A Atalanta venceu a Juventus por 3 a 0, nesta quinta-feira (5), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, pelas quartas de final da Copa da Itália. Scamacca abriu o placar ainda no primeiro tempo, de pênalti. Na etapa final, Sulemana ampliou e Pasalic marcou o terceiro, garantindo a classificação da equipe nerazzurra para as semifinais.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Com o resultado, a Atalanta aguarda o vencedor do confronto entre Bologna e Lazio, que se enfrentam nesta sexta-feira (6). Do outro lado da chave, a Inter de Milão já está classificada e espera quem avançar do duelo entre Napoli e Como.

Duelo entre Atalanta e Juventus é marcado por lentidão

As quartas de final da Copa da Itália são disputadas em jogo único, o que indicava um confronto mais aberto. No entanto, Atalanta e Juventus fizeram uma partida de ritmo cadenciado, com características de jogo de liga. Atuando em casa, a equipe de Bérgamo teve maior controle territorial no primeiro tempo, enquanto a Juventus chegava com mais perigo, mas sem efetividade nas finalizações.

O placar foi aberto aos 27 minutos. Em cruzamento de Ederson, a bola tocou na mão de Bremer dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. Scamacca cobrou e converteu, colocando a Atalanta em vantagem. Após o gol, o jogo ficou ainda mais truncado, com poucas chances claras para ambos os lados.

Gianlucca Scamacca comemorando o primeiro gol marcado no duelo entre Atalanta x Juventus (Foto: Reprodução/X)
No segundo tempo, o cenário pouco mudou. A Juventus manteve maior presença ofensiva, mas sem criar oportunidades reais. A Atalanta, por sua vez, apostava em momentos pontuais de pressão e em transições rápidas. Durante boa parte da etapa final, o confronto seguiu morno.

Na reta decisiva, o duelo ganhou intensidade. Com a Juventus mais exposta em busca do empate, a Atalanta aproveitou os espaços. Em uma dessas escapadas, Sulemana marcou o segundo gol. Já nos minutos finais, Pasalic fechou o placar e confirmou a vaga da equipe de Bérgamo nas semifinais da Copa da Itália.

