Futebol Internacional

Com goleada na Espanha e surpresa na Itália; veja como foi a quinta (5) de Copas na Europa

Duelos na Espanha, França e Itália movimentaram o dia

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/02/2026
19:27
Por La Liga, o Atlético de Madrid venceu o Real Betis por 2 a 0 (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)
Pela Copa del Rey da Espanha, o Atlético de Madrid venceu o Real Betis por 5 a 0 (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)
A quinta-feira (5) do futebol europeu foi movimentada pelas copas nacionais na Espanha, França, e Itália. Os destaques ficaram com a goleada do Atlético de Madrid sobre o Real Betis, por 5 a 0, nas quartas da Copa del Rey da Espanha. Na Itália, a Atalanta não deu chances a Juventus e se garantiu na semifinal da Coppa Italia.

Copa del Rey da Espanha

O Atlético de Madrid venceu o Real Betis por 5 a 0, pelas quartas de final da Copa del Rey da Espanha, no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (ESP). Com gols de Dávid Hancko, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Antoine Griezmann e Thiago Almada, a vitória dos Colchoneros encerrou os duelos da fase e definiu os times que estarão nas semifinais da competição.

O Atlético de Madrid se junta a Barcelona, Real Sociedad e Athletic Bilbao, entre os times que estão classificados às semifinais da competição. Os duelos serão sorteados na sexta-feira (6).

Copa Copas
Pela Copa del Rey da Espanha, o Atlético de Madrid venceu o Real Betis por 5 a 0 (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

Coppa Italia

A Atalanta venceu a Juventus por 3 a 0, no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, pelas quartas de final da Copa da Itália. Scamacca abriu o placar ainda no primeiro tempo, de pênalti. Na etapa final, Sulemana ampliou e Pasalic marcou o terceiro, garantindo a classificação da equipe nerazzurra para as semifinais.

Com o resultado, a Atalanta aguarda o vencedor do confronto entre Bologna e Lazio, que se enfrentam nesta sexta-feira (6). Do outro lado da chave, a Inter de Milão já está classificada e espera quem avançar do duelo entre Napoli e Como.

Gianlucca Scamacca comemorando o primeiro gol marcado no duelo entre Atalanta x Juventus (Foto: Reprodução/X)
Gianlucca Scamacca comemorando o primeiro gol marcado no duelo entre Atalanta x Juventus (Foto: Reprodução/X)

Copa da França

O Strasbourg derrotou o Monaco por 3 a 1, no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, pelas oitavas de final da Copa da França. Com gols de Martial Godo e Julio Enciso (duas vezes), os Bleu et Blanc avançaram às quartas.

Chaveamento das quartas da Copa da França:

  • Strasbourg x Reims
  • Lorient x Nice
  • Olympique de Marselha x Toulouse
  • Lyon x Lens

