O novo troféu do Mundial de Clubes de 2025 foi anunciado pela Fifa nesta quinta-feira (14). A taça representa o novo formato da competição, que contará com 32 participantes e passará a ocorrer de quatro em quatro anos. Flamengo, Fluminense e Palmeiras serão os representantes brasileiros na competição, além do vencedor da Libertadores de 2024: Atlético-MG ou Botafogo.

Em parceria com a Tiffany & Co, o troféu apresenta imagens relacionadas a história do futebol, além de um mapa-múndi. A competição será disputada nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025, no formato de oito grupos com quatro times cada que se enfrentam em turno único.

Os times do Mundial de Clubes de 2025

Boca Juniors (Argentina) – via ranking da CONMEBOL

– via ranking da CONMEBOL River Plate (Argentina) – via ranking da CONMEBOL

– via ranking da CONMEBOL Fluminense (Brasil) – vencedor da Copa Libertadores da América 2023

– vencedor da Copa Libertadores da América 2023 Flamengo (Brasil) – vencedor da Copa Libertadores da América 2022

– vencedor da Copa Libertadores da América 2022 Palmeiras (Brasil) – vencedor da Copa Libertadores da América 2021

– vencedor da Copa Libertadores da América 2021 Auckland City (Nova Zelândia) – via ranking da OFC

– via ranking da OFC Pachuca (México) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2024

– vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2024 Club León (México) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2023

– vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2023 Inter Miami (EUA) - vencedor da Supporter's Shield 2024

- vencedor da Supporter's Shield 2024 Seattle Sounders (EUA) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2022

– vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2022 Monterrey (México) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2021

– vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2021 RB Salzburg (Áustria) – via ranking da UEFA

– via ranking da UEFA Atlético de Madrid (Espanha) – via ranking da UEFA

– via ranking da UEFA Juventus (Itália) – via ranking da UEFA

– via ranking da UEFA Borussia Dortmund (Alemanha) – via ranking da UEFA

– via ranking da UEFA Benfica (Portugal) – via ranking da UEFA

– via ranking da UEFA Porto (Portugal) - via ranking da UEFA

- via ranking da UEFA Internazionale (Itália) – via ranking da UEFA

– via ranking da UEFA PSG (França) – via ranking da UEFA

– via ranking da UEFA Bayern de Munique (Alemanha) – via ranking da UEFA

– via ranking da UEFA Manchester City (Inglaterra) – vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2022/23

– vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2022/23 Real Madrid (Espanha) – vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2021/22

– vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2021/22 Chelsea (Inglaterra) – vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2020/21

– vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2020/21 Ulsan (Coreia do Sul) – via ranking da AFC

– via ranking da AFC Al Ain (Emirados Árabes Unidos) – vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2024

– vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2024 Urawa Red Diamonds (Japão) – vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2022

– vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2022 Al-Hilal (Arábia Saudita) – vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2021

– vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2021 Mamelodi Sundowns (África do Sul) – via ranking da CAF

– via ranking da CAF ES Tunis Esperance (Tunísia) – finalista da Liga dos Campeões da CAF 2023/24 ou via ranking da CAF

– finalista da Liga dos Campeões da CAF 2023/24 ou via ranking da CAF Wydad (Marrocos) – vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2021/22

– vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2021/22 Al Ahly (Egito) – vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2020/21 e 2022/23

