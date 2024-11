Estêvão é o artilheiro do Brasileirão na edição de 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 06:00 • Redação do Lance!

O Brasileirão avança rumo às rodadas finais com uma disputa aberta pelo título e luta contra o rebaixamento. No entanto, a artilharia do campeonato é tópico em mais uma edição, por conta do baixo número de gols, principalmente em comparação às outras ligas nacionais.

➡️ Bicampeão brasileiro com o Palmeiras anuncia aposentadoria

Em levantamento realizado pelo site "Torcedores.com", foram analisados os números dos maiores goleadores de 16 ligas nacionais diferentes nos últimos dez anos. As ligas contempladas no estudo foram as da Inglaterra, Espanha, França, Itália, Alemanha, Portugal, Turquia, Holanda, Bélgica, Grécia, Brasil, Argentina, Colômbia, México, Estados Unidos e Arábia Saudita.

Mesmo quando comparados aos artilheiros de ligas nacionais de menor expressão, os goleadores do Brasileirão possuem números inferiores. A título de comparação, os artilheiros do Campeonato Argentino tiveram média de 0,69 gol por partida. Na Colômbia, 0,63. O mesmo número alcançado pelos artilheiros no Campeonato Mexicano.

Enquanto isso, os artilheiros do Brasileirão fizeram, em média, 0,57 gol por partida. Assim, esse dado é quase metade dos números que os goleadores do Campeonato Saudita (0,96), Alemão (0,95), Francês (0,93) e Espanhol (0,93) alcançaram no mesmo período, entre 2015 e 2024.

A menor média é a deste ano, com Estêvão, do Palmeiras. Até o momento, o artilheiro do Brasileirão soma 12 gols marcados, uma média de 0,44 por partida jogada.

Média de gols dos artilheiros do Brasileirão entre 2024 e 2015:

2024 - Estêvão (Palmeiras) - 0,44

2023 - Paulinho (Atlético-MG) - 0,55

2022 - Cano (Fluminense) - 0,68

2021 - Hulk (Atlético-MG) - 0,54

2020 - Luciano (São Paulo) - 0,56

2019 - Gabigol (Flamengo) - 0,86

2018 - Gabigol (Santos) - 0,51

2017 - Henrique Dourado (Fluminense) - 0,56

2016 - Pottker (Ponte Preta) - 0,45

2015 - Ricardo Oliveira (Santos) - 0,62

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte