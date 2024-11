Iniesta acerta compra de ações de clube europeu

- Começamos a trabalhar com o FC Helsingör porque é um clube incrivelmente emocionante, com instalações muito boas, muitas pessoas boas dentro e ao redor do clube e um potencial na cidade para se tornar uma parte importante do futebol dinamarquês. Existem grandes ambições no clube e nós as compartilhamos. Agora vamos trabalhar arduamente para que a nossa experiência no mundo do futebol se encaixe no FC Helsingör. Será passo a passo - afirmou.