A fase de liga da Champions League 2025/26 começa na próxima terça-feira. Com os confrontos definidos e a janela de transferências europeia encerrada, as 36 equipes que irão disputar a competição da Uefa estão com seus elencos fechados – e os brasileiros seguem como protagonistas. Confira a agenda de jogos e os nomes em destaque!

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Ao todo, 55 brasileiros podem ser inscritos no torneio, com a possibilidade de 25 estreantes já na fase de liga. Entre os novatos, o Chelsea conta com três dos mais aguardados: Estêvão, João Pedro e Andrey Santos. O lateral direito Rodinei, multicampeão com o Flamengo, também deve fazer sua estreia pelo Olympiacos, ao lado de Gustavo Mancha e Gabriel Strefezza.

Completam a lista de estreantes: Lucas Rosa (Ajax), Gabriel Pereira e Robert Vinicius (Copenhagen), Kauã Santos (Eintracht Frankfurt), Ricardinho, João Paulo, Edmilson e Élder Santana (Kairat Almaty), Pedrão, Bruno Felipe, Jajá e Anderson Silva (Pafos), Matheus Silva, Dani Bolt, Pedro Bicalho e Kady Borges (Qarabag), Alisson Santos (Sporting), Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) e Luiz Júnior (Villarreal).

A representatividade brasileira é uma tradição histórica na Champions League. Desde 2006, todos os clubes campeões contavam com ao menos um jogador brasileiro no elenco. Na última temporada, o PSG venceu o torneio de forma inédita e teve os zagueiros Marquinhos e Lucas Beraldo à disposição em seu plantel.

Rodrygo e Vini Jr juntos em treino do Real Madrid; brasileiros disputarão a fase de liga da Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Para a atual temporada, a título de exemplo, as contratações de Estêvão e João Pedro pelo Chelsea somaram mais de 110 milhões de Euros, cerca de 700 milhões de reais. Já o Real Madrid, maior campeão da competição, conta com Éder Militão, Vini Jr, Rodrygo e Endrick. Para a edição 2025/26, mais de 80% dos times contam com brasileiros em seus elencos.

Confira a lista completa dos representantes brasileiros que podem atuar na Champions League 2025/26:

Ajax

Lucas Rosa - Lateral Direito

Arsenal

Gabriel Magalhães - Zagueiro

Gabriel Martinelli - Ponta Esquerda

Gabriel Jesus - Centroavante

Atalanta

Ederson - Volante

Barcelona

Raphinha - Ponta Esquerda

Bayer Leverkusen

Arthur - Lateral Direito

Borussia Dortmund

Yan Couto - Lateral Direito

Chelsea

Andrey Santos – Volante Estêvão - Ponta Direita João Pedro – Centroavante

Copenhagen

Gabriel Pereira - Zagueiro

Robert Vinicius - Ponta Esquerda

Eintracht Frankfurt

Kauã Santos – Goleiro

Galatasaray

Gabriel Sara - Meio Campista

Inter de Milão

Carlos Augusto - Lateral Esquerdo

Luis Henrique - Meio Campista

Juventus

Bremer - Zagueiro

Kairat Almaty

Ricardinho - Centroavante

João Paulo - Centroavante

Edmilson - Centroavante

Élder Santana - Centroavante

Liverpool

Alisson - Goleiro

Manchester City

Savinho - Ponta Direita

Monaco

Caio Henrique - Lateral Esquerdo

Vanderson - Lateral Direito

Napoli

Juan Jesus - Zagueiro

David Neres - Ponta Direita

Newcastle

Bruno Guimarães - Volante Joelinton - Meio Campista

Olympiacos

Gustavo Mancha – Zagueiro

Rodinei - Lateral Direito

Gabriel Strefezza - Ponta Direita

Olympique de Marseille

Igor Paixão - Ponta Esquerda

Pafos

David Luiz - Zagueiro

Pedrão - Zagueiro

Bruno Felipe - Lateral Direito

Jajá - Ponta Esquerda

Anderson Silva - Centroavante

PSG

Marquinhos - Zagueiro

Lucas Beraldo - Zagueiro

PSV

Mauro Júnior - Lateral Esquerdo

Qarabag

Matheus Silva - Lateral Direito Dani Bolt - Lateral Direito Pedro Bicalho - Volante Kady Borges - Meio Campista

Real Madrid

Éder Militão - Zagueiro

Vinicius Jr- Ponta Esquerda

Rodrygo - Ponta Direita

Endrick - Centroavante

Sporting

Matheus Reis - Lateral Esquerdo

Alisson Santos - Ponta Esquerda

Tottenham

Richarlison - Centroavante

Union Saint-Gilloise

Guilherme Smith - Ponta Esquerda

Villarreal

Luiz Júnior - Goleiro

Agenda de jogos da primeira rodada da fase de liga:

Terça-feira (16/09)

13h45 - Athletic x Arsenal (TNT e HBO Max)

13h45 – PSV x Union Saint Gilloise (Space e HBO Max)

16h- Real Madrid x Olympique de Marseille (TNT e HBO Max)

16h – Tottenham x Vilarreal (Space e HBO Max)

16h – Juventus x Dortmund (HBO Max)



Quarta-feira (17/09)

13h45 – Olympiakos x Pafos (TNT e HBO Max)

13h45 – Slavia Praga x Bodo Glint (Space e HBO Max)

16h – PSG x Atalanta (Space e HBO Max)

16h – Bayern x Chelsea (TNT e HBO Max)

16h – Liverpool x Atletico (HBO Max)

16h - Ajax x Inter (HBO Max)



Quinta-feira (18/09)

13h45 – FC Copenhagen x Bayer Leverkusen (TNT e HBO Max)

13h45 – Brugge x Monaco (Space e HBO Max)

16h – Sporting x Kairat Almaty (Space e HBO Max)

16h – Newcastle x Barcelona (TNT e HBO Max)

16h – Man City x Napoli (HBO Max)

16h - Frankfurt x Galatasaray (HBO Max)

