imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Fase de liga da Champions League pode ter 25 jogadores brasileiros estreantes; veja nomes

Com Estêvão, João Pedro e Vini Jr, torneio pode ter a presença de até 55 brasileiros

João Pedro comemora gol em amistoso de Chelsea contra Milan (FotoReproduçãoChelsea)João Pedro comemora gol em amistoso de Chelsea contra Milan (Foto: Reprodução/Chelsea)
9c365144-0d1d-4a57-a20d-8b1eb8861d41_Nathalia-Gomes-Editora-1-aspect-ratio-1024-1024
Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/09/2025
11:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

A fase de liga da Champions League 2025/26 começa na próxima terça-feira. Com os confrontos definidos e a janela de transferências europeia encerrada, as 36 equipes que irão disputar a competição da Uefa estão com seus elencos fechados – e os brasileiros seguem como protagonistas. Confira a agenda de jogos e os nomes em destaque!

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ao todo, 55 brasileiros podem ser inscritos no torneio, com a possibilidade de 25 estreantes já na fase de liga. Entre os novatos, o Chelsea conta com três dos mais aguardados: Estêvão, João Pedro e Andrey Santos. O lateral direito Rodinei, multicampeão com o Flamengo, também deve fazer sua estreia pelo Olympiacos, ao lado de Gustavo Mancha e Gabriel Strefezza.

Completam a lista de estreantes: Lucas Rosa (Ajax), Gabriel Pereira e Robert Vinicius (Copenhagen), Kauã Santos (Eintracht Frankfurt), Ricardinho, João Paulo, Edmilson e Élder Santana (Kairat Almaty), Pedrão, Bruno Felipe, Jajá e Anderson Silva (Pafos), Matheus Silva, Dani Bolt, Pedro Bicalho e Kady Borges (Qarabag), Alisson Santos (Sporting), Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) e Luiz Júnior (Villarreal).

A representatividade brasileira é uma tradição histórica na Champions League. Desde 2006, todos os clubes campeões contavam com ao menos um jogador brasileiro no elenco. Na última temporada, o PSG venceu o torneio de forma inédita e teve os zagueiros Marquinhos e Lucas Beraldo à disposição em seu plantel.

Rodrygo e Vini Jr juntos em treino do Real Madrid
Rodrygo e Vini Jr juntos em treino do Real Madrid; brasileiros disputarão a fase de liga da Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Para a atual temporada, a título de exemplo, as contratações de Estêvão e João Pedro pelo Chelsea somaram mais de 110 milhões de Euros, cerca de 700 milhões de reais. Já o Real Madrid, maior campeão da competição, conta com Éder Militão, Vini Jr, Rodrygo e Endrick. Para a edição 2025/26, mais de 80% dos times contam com brasileiros em seus elencos.

➡️EXCLUSIVO: David Luiz exalta reencontro com Rodinei em jogo da Champions

Confira a lista completa dos representantes brasileiros que podem atuar na Champions League 2025/26:

Ajax

  • Lucas Rosa - Lateral Direito

Arsenal

  • Gabriel Magalhães - Zagueiro
  • Gabriel Martinelli - Ponta Esquerda
  • Gabriel Jesus - Centroavante

Atalanta

  1. Ederson - Volante

Barcelona

  • Raphinha - Ponta Esquerda

Bayer Leverkusen

  • Arthur - Lateral Direito

Borussia Dortmund

  • Yan Couto - Lateral Direito

Chelsea

  1. Andrey Santos – Volante
  2. Estêvão - Ponta Direita
  3. João Pedro – Centroavante

Copenhagen

  • Gabriel Pereira - Zagueiro
  • Robert Vinicius - Ponta Esquerda

Eintracht Frankfurt

  1. Kauã Santos – Goleiro

Galatasaray

  • Gabriel Sara - Meio Campista

Inter de Milão

  • Carlos Augusto - Lateral Esquerdo
  • Luis Henrique - Meio Campista

Juventus

  • Bremer - Zagueiro

Kairat Almaty

  • Ricardinho - Centroavante
  • João Paulo - Centroavante
  • Edmilson - Centroavante
  • Élder Santana - Centroavante

Liverpool

  1. Alisson - Goleiro

Manchester City

  • Savinho - Ponta Direita

Monaco

  • Caio Henrique - Lateral Esquerdo
  • Vanderson - Lateral Direito

Napoli

  • Juan Jesus - Zagueiro
  • David Neres - Ponta Direita

Newcastle

  1. Bruno Guimarães - Volante
  2. Joelinton - Meio Campista

Olympiacos

  • Gustavo Mancha – Zagueiro
  • Rodinei - Lateral Direito
  • Gabriel Strefezza - Ponta Direita

Olympique de Marseille

  • Igor Paixão - Ponta Esquerda

Pafos

  • David Luiz - Zagueiro
  • Pedrão - Zagueiro
  • Bruno Felipe - Lateral Direito
  • Jajá - Ponta Esquerda
  • Anderson Silva - Centroavante

PSG

  • Marquinhos - Zagueiro
  • Lucas Beraldo - Zagueiro

PSV

  • Mauro Júnior - Lateral Esquerdo

Qarabag

  1. Matheus Silva - Lateral Direito
  2. Dani Bolt - Lateral Direito
  3. Pedro Bicalho - Volante
  4. Kady Borges - Meio Campista

Real Madrid

  • Éder Militão - Zagueiro
  • Vinicius Jr- Ponta Esquerda
  • Rodrygo - Ponta Direita
  • Endrick - Centroavante

Sporting

  • Matheus Reis - Lateral Esquerdo
  • Alisson Santos - Ponta Esquerda

Tottenham

  • Richarlison - Centroavante

Union Saint-Gilloise

  • Guilherme Smith - Ponta Esquerda

Villarreal

  1. Luiz Júnior - Goleiro

Agenda de jogos da primeira rodada da fase de liga:

Terça-feira (16/09)

13h45 - Athletic x Arsenal (TNT e HBO Max)
13h45 – PSV x Union Saint Gilloise (Space e HBO Max)
16h- Real Madrid x Olympique de Marseille (TNT e HBO Max)
16h – Tottenham x Vilarreal (Space e HBO Max)
16h – Juventus x Dortmund (HBO Max)

Quarta-feira (17/09)

13h45 – Olympiakos x Pafos (TNT e HBO Max)
13h45 – Slavia Praga x Bodo Glint (Space e HBO Max)
16h – PSG x Atalanta (Space e HBO Max)
16h – Bayern x Chelsea (TNT e HBO Max)
16h – Liverpool x Atletico (HBO Max)
16h - Ajax x Inter (HBO Max)

Quinta-feira (18/09)

13h45 – FC Copenhagen x Bayer Leverkusen (TNT e HBO Max)
13h45 – Brugge x Monaco (Space e HBO Max)
16h – Sporting x Kairat Almaty (Space e HBO Max)
16h – Newcastle x Barcelona (TNT e HBO Max)
16h – Man City x Napoli (HBO Max)
16h - Frankfurt x Galatasaray (HBO Max)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

