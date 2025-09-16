Fase de liga da Champions League pode ter 25 jogadores brasileiros estreantes; veja nomes
Com Estêvão, João Pedro e Vini Jr, torneio pode ter a presença de até 55 brasileiros
A fase de liga da Champions League 2025/26 começa na próxima terça-feira. Com os confrontos definidos e a janela de transferências europeia encerrada, as 36 equipes que irão disputar a competição da Uefa estão com seus elencos fechados – e os brasileiros seguem como protagonistas. Confira a agenda de jogos e os nomes em destaque!
Ao todo, 55 brasileiros podem ser inscritos no torneio, com a possibilidade de 25 estreantes já na fase de liga. Entre os novatos, o Chelsea conta com três dos mais aguardados: Estêvão, João Pedro e Andrey Santos. O lateral direito Rodinei, multicampeão com o Flamengo, também deve fazer sua estreia pelo Olympiacos, ao lado de Gustavo Mancha e Gabriel Strefezza.
Completam a lista de estreantes: Lucas Rosa (Ajax), Gabriel Pereira e Robert Vinicius (Copenhagen), Kauã Santos (Eintracht Frankfurt), Ricardinho, João Paulo, Edmilson e Élder Santana (Kairat Almaty), Pedrão, Bruno Felipe, Jajá e Anderson Silva (Pafos), Matheus Silva, Dani Bolt, Pedro Bicalho e Kady Borges (Qarabag), Alisson Santos (Sporting), Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) e Luiz Júnior (Villarreal).
A representatividade brasileira é uma tradição histórica na Champions League. Desde 2006, todos os clubes campeões contavam com ao menos um jogador brasileiro no elenco. Na última temporada, o PSG venceu o torneio de forma inédita e teve os zagueiros Marquinhos e Lucas Beraldo à disposição em seu plantel.
Para a atual temporada, a título de exemplo, as contratações de Estêvão e João Pedro pelo Chelsea somaram mais de 110 milhões de Euros, cerca de 700 milhões de reais. Já o Real Madrid, maior campeão da competição, conta com Éder Militão, Vini Jr, Rodrygo e Endrick. Para a edição 2025/26, mais de 80% dos times contam com brasileiros em seus elencos.
Confira a lista completa dos representantes brasileiros que podem atuar na Champions League 2025/26:
Ajax
- Lucas Rosa - Lateral Direito
Arsenal
- Gabriel Magalhães - Zagueiro
- Gabriel Martinelli - Ponta Esquerda
- Gabriel Jesus - Centroavante
Atalanta
- Ederson - Volante
Barcelona
- Raphinha - Ponta Esquerda
Bayer Leverkusen
- Arthur - Lateral Direito
Borussia Dortmund
- Yan Couto - Lateral Direito
Chelsea
- Andrey Santos – Volante
- Estêvão - Ponta Direita
- João Pedro – Centroavante
Copenhagen
- Gabriel Pereira - Zagueiro
- Robert Vinicius - Ponta Esquerda
Eintracht Frankfurt
- Kauã Santos – Goleiro
Galatasaray
- Gabriel Sara - Meio Campista
Inter de Milão
- Carlos Augusto - Lateral Esquerdo
- Luis Henrique - Meio Campista
Juventus
- Bremer - Zagueiro
Kairat Almaty
- Ricardinho - Centroavante
- João Paulo - Centroavante
- Edmilson - Centroavante
- Élder Santana - Centroavante
Liverpool
- Alisson - Goleiro
Manchester City
- Savinho - Ponta Direita
Monaco
- Caio Henrique - Lateral Esquerdo
- Vanderson - Lateral Direito
Napoli
- Juan Jesus - Zagueiro
- David Neres - Ponta Direita
Newcastle
- Bruno Guimarães - Volante
- Joelinton - Meio Campista
Olympiacos
- Gustavo Mancha – Zagueiro
- Rodinei - Lateral Direito
- Gabriel Strefezza - Ponta Direita
Olympique de Marseille
- Igor Paixão - Ponta Esquerda
Pafos
- David Luiz - Zagueiro
- Pedrão - Zagueiro
- Bruno Felipe - Lateral Direito
- Jajá - Ponta Esquerda
- Anderson Silva - Centroavante
PSG
- Marquinhos - Zagueiro
- Lucas Beraldo - Zagueiro
PSV
- Mauro Júnior - Lateral Esquerdo
Qarabag
- Matheus Silva - Lateral Direito
- Dani Bolt - Lateral Direito
- Pedro Bicalho - Volante
- Kady Borges - Meio Campista
Real Madrid
- Éder Militão - Zagueiro
- Vinicius Jr- Ponta Esquerda
- Rodrygo - Ponta Direita
- Endrick - Centroavante
Sporting
- Matheus Reis - Lateral Esquerdo
- Alisson Santos - Ponta Esquerda
Tottenham
- Richarlison - Centroavante
Union Saint-Gilloise
- Guilherme Smith - Ponta Esquerda
Villarreal
- Luiz Júnior - Goleiro
Agenda de jogos da primeira rodada da fase de liga:
Terça-feira (16/09)
13h45 - Athletic x Arsenal (TNT e HBO Max)
13h45 – PSV x Union Saint Gilloise (Space e HBO Max)
16h- Real Madrid x Olympique de Marseille (TNT e HBO Max)
16h – Tottenham x Vilarreal (Space e HBO Max)
16h – Juventus x Dortmund (HBO Max)
Quarta-feira (17/09)
13h45 – Olympiakos x Pafos (TNT e HBO Max)
13h45 – Slavia Praga x Bodo Glint (Space e HBO Max)
16h – PSG x Atalanta (Space e HBO Max)
16h – Bayern x Chelsea (TNT e HBO Max)
16h – Liverpool x Atletico (HBO Max)
16h - Ajax x Inter (HBO Max)
Quinta-feira (18/09)
13h45 – FC Copenhagen x Bayer Leverkusen (TNT e HBO Max)
13h45 – Brugge x Monaco (Space e HBO Max)
16h – Sporting x Kairat Almaty (Space e HBO Max)
16h – Newcastle x Barcelona (TNT e HBO Max)
16h – Man City x Napoli (HBO Max)
16h - Frankfurt x Galatasaray (HBO Max)
