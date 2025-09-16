Qual clube da Champions League tem mais brasileiros no elenco?

A Champions League 2025/26 começa nesta terça-feira (16) com a participação de 56 jogadores brasileiros em 29 dos 36 clubes classificados para a fase de liga. A 71ª edição da principal competição europeia de clubes reúne equipes de 11 países diferentes no continente europeu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Equipe com mais brasileiros

O Pafos, do Chipre, lidera a lista de clubes com maior número de brasileiros, contando com cinco atletas: o zagueiro David Luiz, Pedrão, Anderson Silva, Bruno Felipe e Jájá. O experiente defensor David Luiz já conquistou a Champions League em 2012, quando defendia o Chelsea.

David Luiz x Rodinei, ex-Flamengo se enfrentam na Champions League

Nesta quarta-feira (17), às 13h45 (de Brasília), ele entra em campo pelo Pafos, do Chipre, contra o favorito Olympiacos, no Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE).

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-Seleção abordou o aguardado encontro com o amigo nesta nova fase da carreira de ambos.

Rodinei e David Luiz se enfrentarão nesta terça pela Champions League (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Jogos de hoje

13h45 – Athletic Bilbao x Arsenal – TNT e HBO Max

13h45 – PSV x Union Saint-Gilloise – Space e HBO Max

15h15 – Al Hilal x Al Duhail – ESPN 4 e Disney+

16h – Benfica x Qarabag Agdam – HBO Max

16h – Juventus x Borussia Dortmund – HBO Max

16h – Real Madrid x Olympique de Marselha – SBT, TNT e HBO Max

16h – Tottenham x Villarreal – Space e HBO Max