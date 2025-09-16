menu hamburguer
Qual clube da Champions League tem mais brasileiros no elenco?

Brasil mantém forte presença na maior competição de clubes do mundo

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/09/2025
10:47
  • Matéria
  Matéria

A Champions League 2025/26 começa nesta terça-feira (16) com a participação de 56 jogadores brasileiros em 29 dos 36 clubes classificados para a fase de liga. A 71ª edição da principal competição europeia de clubes reúne equipes de 11 países diferentes no continente europeu.

Equipe com mais brasileiros

O Pafos, do Chipre, lidera a lista de clubes com maior número de brasileiros, contando com cinco atletas: o zagueiro David Luiz, Pedrão, Anderson Silva, Bruno Felipe e Jájá. O experiente defensor David Luiz já conquistou a Champions League em 2012, quando defendia o Chelsea.

David Luiz x Rodinei, ex-Flamengo se enfrentam na Champions League

Nesta quarta-feira (17), às 13h45 (de Brasília), ele entra em campo pelo Pafos, do Chipre, contra o favorito Olympiacos, no Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE).

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-Seleção abordou o aguardado encontro com o amigo nesta nova fase da carreira de ambos. ▶️ Clique para assistir à entrevista exclusiva com David Luiz

David Luiz e Rodinei
Rodinei e David Luiz se enfrentarão nesta terça pela Champions League (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Jogos de hoje

13h45 – Athletic Bilbao x Arsenal – TNT e HBO Max
13h45 – PSV x Union Saint-Gilloise – Space e HBO Max
15h15 – Al Hilal x Al Duhail – ESPN 4 e Disney+
16h – Benfica x Qarabag Agdam – HBO Max
16h – Juventus x Borussia Dortmund – HBO Max
16h – Real Madrid x Olympique de Marselha – SBT, TNT e HBO Max
16h – Tottenham x Villarreal – Space e HBO Max

