Qual clube da Champions League tem mais brasileiros no elenco?
Brasil mantém forte presença na maior competição de clubes do mundo
A Champions League 2025/26 começa nesta terça-feira (16) com a participação de 56 jogadores brasileiros em 29 dos 36 clubes classificados para a fase de liga. A 71ª edição da principal competição europeia de clubes reúne equipes de 11 países diferentes no continente europeu.
Equipe com mais brasileiros
O Pafos, do Chipre, lidera a lista de clubes com maior número de brasileiros, contando com cinco atletas: o zagueiro David Luiz, Pedrão, Anderson Silva, Bruno Felipe e Jájá. O experiente defensor David Luiz já conquistou a Champions League em 2012, quando defendia o Chelsea.
David Luiz x Rodinei, ex-Flamengo se enfrentam na Champions League
Nesta quarta-feira (17), às 13h45 (de Brasília), ele entra em campo pelo Pafos, do Chipre, contra o favorito Olympiacos, no Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE).
Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-Seleção abordou o aguardado encontro com o amigo nesta nova fase da carreira de ambos. ▶️ Clique para assistir à entrevista exclusiva com David Luiz
Jogos de hoje
13h45 – Athletic Bilbao x Arsenal – TNT e HBO Max
13h45 – PSV x Union Saint-Gilloise – Space e HBO Max
15h15 – Al Hilal x Al Duhail – ESPN 4 e Disney+
16h – Benfica x Qarabag Agdam – HBO Max
16h – Juventus x Borussia Dortmund – HBO Max
16h – Real Madrid x Olympique de Marselha – SBT, TNT e HBO Max
16h – Tottenham x Villarreal – Space e HBO Max
