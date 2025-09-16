Ex-Palmeiras crava favorito ao título da Champions League 25/26
Ex-jogador analisou chance de título na competição europeia
O ex-jogador Zé Roberto indicou o Bayern de Munique como um dos favoritos para conquistar a Champions League na temporada 2025/26. A fase de liga da competição europeia começa nesta terça-feira (16), confira os jogos de hoje ao fim da matéria.
- Eu acho que o Bayern está no mesmo nível de equipes como Paris Saint-Germain, Real Madrid e Barcelona. E, para mim, é um dos candidatos ao título, sim - afirmou em entrevista exclusiva ao site Apostas.net.
Na última janela, o Bayern se reforçou com nomes de peso, como Luis Díaz, atacante colombiano contratado junto ao Liverpool, e Jonathan Tah, zagueiro que chegou sem custos após o fim de contrato com o Bayer Leverkusen. Sobre as contratações, disse Zé;
— O Bayern trouxe jogadores importantes para setores em que, na temporada passada, não conseguiu manter regularidade, especialmente nas fases finais da Champions League — avaliou o ex-jogador.
Mais sobre Zé Roberto
O ex-lateral e meio-campista brasileiro, que atuou pelo próprio Bayern de Munique durante sua carreira na Europa, baseou sua avaliação na experiência adquirida no futebol europeu. Segundo ele, o clube alemão busca retornar a uma final da competição continental.
Zé Roberto teve passagens por diversos clubes importantes ao longo de sua trajetória profissional, incluindo Real Madrid, Bayern de Munique, Palmeiras e Grêmio, além de ter defendido a Seleção Brasileira.
Jogos de hoje da Champions League
13h45 – Athletic Bilbao x Arsenal – TNT e HBO Max
13h45 – PSV x Union Saint-Gilloise – Space e HBO Max
15h15 – Al Hilal x Al Duhail – ESPN 4 e Disney+
16h – Benfica x Qarabag Agdam – HBO Max
16h – Juventus x Borussia Dortmund – HBO Max
16h – Real Madrid x Olympique de Marselha – SBT, TNT e HBO Max
16h – Tottenham x Villarreal – Space e HBO Max
