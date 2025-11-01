Cristiano Ronaldo segue aumentando a sua contagem de gols e está cada vez mais próximo de chegar ao milésimo gol na carreira. Neste sábado, o craque português fez o dever de casa e anotou mais dois para a conta - faltando, agora, apenas 48 para alcançar o objetivo. Além disso, garantiu a vitória do Al-Nassr de virada sobre o Al-Fayha, pela 7ª rodada do Campeonato Saudita.

A partida foi disputada em casa, no Al-Awwal Park, e o Al-Nassr saiu perdendo logo aos 13 minutos com gol de David Remeseiro. No entanto, ainda na primeira etapa, Coman encontrou Cristiano Ronaldo, que ficou cara a cara com o goleiro deixando o duelo igual. A virada veio nos acréscimos. CR7 marcou de pênalti após Al-Amri ser derrubado por Villanueva na área.

Veja os gols de Cristiano Ronaldo na vitória do Al-Nassr

Na temporada atual, Cristiano Ronaldo tem 12 gols, sendo sete pelo Al-Nassr. Além disso, soma duas assistências para a equipe. A vitória não só diminui a distância do português do objetivo de chegar ao milésimo gol, como também mantém o clube na liderança do Campeonato Saudita com 21 pontos.

No meio da semana, CR7 enfrentou um antigo companheiro de Real Madrid: Karim Benzema. No entanto, o jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita foi favorável ao Ittihad, que venceu e se classificou.

O Al-Nassr retorna a campo no próximo sábado, às 10h50 (horário de Brasília), para enfrentar o NEOM, pela oitava rodada do Saudita.

Relembre como foram os 950 gols de Cristiano Ronaldo na carreira

De coxa, de quadril, de pênalti... O Lance! preparou um especial detalhando como foram marcados todos os gols da carreira de Cristiano Ronaldo e muito mais. Veja o raio-x!

Cristiano Ronaldo marcou 608 gols com o pé direito, 156 gols de cabeça e 181 com o pé esquerdo. Além disso, o português balançou as redes três vezes de joelho, uma vez com a coxa e uma vez com o quadril, pois feio é não balançar as redes, como diria Dadá Maravilha.

Raio-X de gols de Cristiano Ronaldo na carreira (Arte: Lance!)

