Filho de Cristiano Ronaldo marca primeiro gol por Portugal Sub-16; veja

Filho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho, como é apelidado pela imprensa lusitana, marcou seu primeiro gol pela equipe Sub-16 de Portugal. O jovem está disputando um torneio amistoso na Turquia e balançou as redes contra País de Gales.

Na quinta-feira (30), Cristianinho já havia feito sua estreia na categoria ao entrar na segunda etapa contra a Turquia. Neste momento, o filho de Cristiano Ronaldo vive a expectativa por ganhar uma nova oportunidade diante da Inglaterra, na terça-feira (4).

Aos 15 anos, Cristianinho atua nas categorias de base do Al-Nassr, da Arábia Saudita, que é onde Cristiano Ronaldo joga profissionalmente. No entanto, o jovem desperta olhares de outras equipes em meio a ascensão com Portugal.

Cristiano Ronaldo pode jogar com seu filho?

No Al-Nassr, Cristiano Ronaldo tem contrato até junho de 2027 e pode ter a chance de atuar profissionalmente com o seu filho. No entanto, Cristianinho precisaria cortar etapas e fazer sua estreia aos 16 anos de idade caso o veterano não renove seu contrato com o clube saudita.

