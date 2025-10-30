Estrangeiros reagem a 'gafe' de Cristiano Ronaldo: 'Sempre que eles perdem'

Em uma partida equilibrada e repleta de emoções, o Al-Ittihad venceu o Al-Nassr por 2 a 1 na terça-feira (28), garantindo vaga nas quartas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita. Após o confronto, o Cristiano Ronaldo publicou uma foto nas redes sociais que gerou ampla repercussão, com internautas ironizando o jogador por uma antiga coincidência relacionada à sua carreira.

Cristiano escolheu a legenda "Nós nos mantemos firmes, aprendemos e seguimos em frente juntos". A imagem selecionada retrata a preleção da equipe antes do início da partida, ocasião em que o capitão dirigiu palavras de incentivo aos companheiros.

No entanto, surge a coincidência apontada pelos usuários da rede social X. Com a foto de todo o grupo após a derrota que eliminou o Al-Nassr da competição, os torcedores relembraram antigos posts do jogador feitos após vitórias da equipe, quando ele optou por postar apenas fotos individuais, em vez de seguir o mesmo padrão de registrar imagens com todos os companheiros. A brincadeira originou comentários irônicos entre os estrangeiros; veja abaixo algumas reações:

Tradução: Hoje é juntos? Posta sua foto sozinho.

Tradução: Quando o time ganha, é só a foto dele, quando o time perde, é a foto do time.

Tradução: Sempre que seu time ganha, você posta apenas sua foto, sempre que eles perdem, você posta uma foto do grupo.

Cristiano vive momento adverso no Al-Nassr. Desde sua chegada ao clube em 2023, ainda não conquistou títulos, mesmo após 13 competições disputadas. A última partida pela Copa do Rei encerrou as chances de levantar a taça na competição.

Por outro lado, a equipe começou bem a temporada na Saudi Pro League, com seis vitórias nas seis primeiras rodadas, e segue como principal favorita à conquista da Champions League Two da Ásia, competição à qual se classificou após terminar em terceiro na liga nacional. Com desempenho coletivo entre altos e baixos, o português mantém seu nível individual: alcançou os 950 gols na carreira e segue em busca pelo marco de 1000 bolas na rede em jogos oficiais.

