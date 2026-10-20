Fàbregas dispara sobre crise no Manchester United: 'Coisa da imprensa'

Cesc Fàbregas, técnico do Como, minimizou o suposto mau momento do Manchester United antes do confronto pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League, nesta quarta-feira (21). O espanhol, que conhece bem a Premier League, afirmou que crises no futebol são construções da mídia e ressaltou o profissionalismo dos jogadores.

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Fàbregas afirma que crise no Manchester United é invenção da imprensa e garante Como focado na Champions (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

Fàbregas rejeitou a ideia de que o Manchester United atravessa uma crise, afirmando que, no futebol, a rotina é disputar partidas a cada poucos dias e que o foco deve ser sempre a competição em campo. Segundo ele, as crises são invenções externas, enquanto os atletas buscam o melhor desempenho possível em cada jogo.

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O treinador do Como destacou que sua equipe manterá sua identidade diante dos Red Devils, reconhecendo a força do adversário, especialmente nos contra-ataques. Para conter o United, a estratégia será respeitar o rival sem perder a própria essência, valorizando o protagonismo dos jogadores em campo.

Ao relembrar sua trajetória no clube italiano, Fàbregas comentou que, desde que chegou como jogador há quatro anos, o Como mudou muito, mas ainda há espaço para aprendizado. Ele também ressaltou o prestígio do Manchester United, clube histórico que conhece bem, e elogiou a qualidade dos jogadores adversários, reforçando o respeito que tem pelo time inglês.

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O confronto entre Como e Manchester United pela Liga dos Campeões acontece nesta quarta-feira (21), pela terceira rodada da fase de grupos, com o técnico espanhol focado em uma atuação competitiva e sem dramatizações.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.