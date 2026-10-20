Martinelli passa por teste final antes da semi da Libertadores

O Fluminense vive horas de expectativa para saber se poderá contar com o volante Martinelli na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, nesta quarta-feira. Tratando uma entorse no joelho esquerdo, o meio-campista passa por uma avaliação médica definitiva na manhã desta terça-feira, no CT Carlos Castilho, no último trabalho da equipe carioca antes do embarque para São Paulo.

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Martinelli domina a bola na vitória do Fluminense sobre o Vasco (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Titular absoluto, Martinelli vem realizando um plano de recuperação acelerado em dois turnos e já chegou a ir a campo no início da semana. A presença do atleta é tratada como crucial para estancar a má fase do Tricolor, que acumula três derrotas seguidas no Brasileirão, a última delas por 2 a 1 diante do Santos, partida na qual o volante foi desfalque por conta da lesão.

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Superação no joelho traz à tona lembrança do sacrifício de Fred em 2015

O drama vivido por Martinelli resgata na memória do torcedor tricolor um episódio idêntico estrelado pelo ídolo Fred na Copa do Brasil de 2015, contra o próprio Palmeiras. Naquela ocasião, após sofrer uma entorse severa e hiperextensão no joelho esquerdo na partida de ida, o ex-atacante abriu mão do repouso e submeteu-se a um tratamento intensivo comandado pelo fisioterapeuta Nilton Petrone, o Filé, realizando sessões diárias que avançavam até a madrugada.

Mesmo atuando no sacrifício no Allianz Parque, Fred esteve em campo, marcou um gol de cabeça, mas não conseguiu evitar a eliminação tricolor nos pênaltis após derrota por 2 a 1 no tempo normal. Agora, 11 anos depois e em novo duelo mata-mata contra o alviverde, o Fluminense torce para que o esforço médico no joelho esquerdo de Martinelli traga um desfecho diferente e garanta o atleta na busca pela vaga na grande final continental.