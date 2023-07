Perto de liberar o jogador, o Liverpool já se prepara para possíveis contratações para repor a saída do brasileiro. De acordo com o 'Daily Mail', da Inglaterra, Romeo Lavia, do Southampton, Ryan Gravenberch, do Bayern de Munique, e Sofyan Amrabat, da Fiorentina, são os prováveis interesses de Jürgen Klopp. O capitão da equipe, Jordan Henderson, também interessa o futebol árabe e pode deixar os Reds para se transferir ao Al-Ettifaq, treinado por Steve Gerrard, ídolo do clube inglês.