O Paris Saint-Germain lidou com algumas saídas importantes nas últimas semanas, mas também tem se reforçado, e Luis Enrique comunicou à diretoria sobre a necessidade de um reforço de peso. A posição da vez é goleiro, com o treinador espanhol desejando Yassine Bono, do Sevilla, destaque do Marrocos na Copa do Mundo 2022.