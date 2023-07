O camisa 11 foi parado após passar por dois marcadores e, em uma entrada mais forte, caiu no campo com o peso do corpo sob os ombros e precisou ser retirado pela equipe médica do clube, sendo substituído. Segundo os médicos do Betis, Luiz Henrique sofreu um entorse acromioclavicular, mas novos exames serão realizados em Sevilha.



+ Veja os 20 melhores jogadores do Brasileirão no século 21 segundo o ChatGPT