Com a presença de Sophia Kleinherne na zaga, a Alemanha fará sua estreia na Copa do Mundo na segunda-feira, 24 de julho, contra a seleção de Marrocos. A bola rola às 5h30 (de Brasília) e as alemãs vão em busca dos três pontos para estrear no Grupo H com o pé direito. A chave ainda conta com Colômbia e Coreia do Sul.