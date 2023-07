A possível saída de Fabinho faz parte de um processo de renovação do setor central do Liverpool. James Milner, Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain acertaram suas saídas ao fim do contrato em junho. O capitão Jordan Henderson é outro que tem como destino próximo a Arábia Saudita e deve aceitar uma proposta do Al-Ettifaq, time de seu ex-companheiro - e ídolo dos Reds - Steven Gerrard. Entre as chegadas, além da negociação com Lavia, o argentino Alexis Mac Allister e o húngaro Dominik Szoboszlai foram contratados junto a Brighton e RB Leipzig, respectivamente, somando mais de 110 milhões de euros.