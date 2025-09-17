Guilherme Bala é mais um dos jogadores que deixaram o Flamengo precocemente, sem receber oportunidades no time profissional, e encontraram espaço para brilhar no cenário internacional. Na terça-feira (16), pela abertura da AFC Champions Elite — principal competição de clubes do futebol asiático nesta temporada — o atacante estreou com gol no empate por 1 a 1 entre o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e o Tractor, do Irã, fora de casa. A partida teve um significado ainda mais especial para o brasileiro, que completou 24 anos no mesmo dia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Responsável pelo único gol do Shabab na estreia, Bala comemorou a data com entusiasmo e destacou o bom momento vivido pelo clube, ao qual está vinculado desde 2021. Ele afirmou estar satisfeito por contribuir com a equipe logo no início da competição e ajudar a iniciar a campanha de forma positiva.

continua após a publicidade

— Muito feliz em poder ajudar a minha equipe com um gol que foi importante pra gente iniciar a competição pelo menos somando um ponto. Também foi especial porque hoje é o meu aniversário e pude fazer um gol. A Champions é a grande competição aqui do continente asiático e poder disputar essa competição é motivo de muito orgulho para todos nós — afirmou.

A equipe integra o Grupo B do torneio, que reúne alguns dos clubes mais relevantes da região, como os poderosos times da Arábia Saudita: Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli, atual campeão. Com o empate na estreia, o Shabab soma um ponto e ocupa a sexta colocação na chave.

continua após a publicidade

Aproveitando o bom momento, Bala comentou, ao fim da partida, sobre as expectativas para a campanha e reiterou a ambição do elenco em busca de um desempenho de destaque na Champions Asiática.

— É a principal competição aqui da Ásia, então nós sabemos que estão as melhores equipes. É uma honra muito grande disputar essa competição e poder duelar com outros grandes clubes e jogadores. O nosso time entra com grandes objetivos, nós esperamos fazer uma grande campanha e brigar quem sabe pelo título. Nós sabemos que temos grandes adversários pela frente, muitos times qualificados, mas nós também temos um elenco muito bom e acredito que temos chances de buscar algo grande — concluiu.

🔴🟢Shabab Al-Ahli 🤝 Brasil 🟢🟡

O Shabab Al-Ahli é um dos principais clubes dos Emirados Árabes Unidos, com destaque no cenário asiático por seu projeto focado no investimento em jovens promissores, especialmente do Brasil — como é o caso de Guilherme Bala, que deixou o Flamengo com apenas três partidas e o título do Brasileirão de 2020. No elenco atual, comandado pelo português Paulo Sousa, ex-treinador do Rubro-Negro, seis brasileiros fazem parte do grupo.

➡️ Igor Gomes coleciona títulos no futebol árabe sob comando de ex-Flamengo: ‘Relação muito boa’

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.