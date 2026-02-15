Ex-Flamengo e Corinthians, Vitor Pereira foi anunciado como novo treinador do Nottingham Forest, da Inglaterra. O português chega com o objetivo de livrar o bicampeão da Champions League de um rebaixamento na Premier League.

Na última temporada, Vitor Pereira foi o responsável por salvar o Wolverhampton de uma queda para a Championship. No entanto, o treinador português foi demitido em novembro após somar apenas dois pontos em 10 rodadas com os Lobos na atual edição do Campeonato Inglês.

Vitor Pereira fará sua estreia no comando do Nottingham Forest contra o Fenerbahce, na quinta-feira (19), em jogo válido pelos playoffs da Europa League. O comandante reencontrará a equipe turca, onde trabalhou entre julho a dezembro de 2021.

Na Premier League, o Nottingham Forest está na 17ª colocação, mas com apenas três pontos de vantagem para o West Ham, que está na zona de rebaixamento. Com isso, Vitor Pereira tem como prioridade se distanciar da degola e manter um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra na elite do país nas últimas 12 rodadas de Premier League.

Vitor Pereira encontra brasileiros no Nottingham Forest

Novo técnico do Nottingham Forest, Vitor Pereira encontrará alguns jogadores brasileiros no elenco do Nottingham Forest. O português comandará nomes conhecidos, como Igor Jesus e o goleiro John, além dos defensores Murillo, Jair Cunha e Morato.

Vitor Pereira trabalhará pela segunda vez para Evangelos Marinakis, uma vez que já comandou o Olympiacos, que também pertence ao magnata grego, em 2015. Além disso, o comandante também trabalhará ao lado do brasileiro Edu Gaspar, que é o diretor global de futebol do clube.

