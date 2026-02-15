Técnico do Barcelona define quem foi melhor do mundo entre Raphinha e Yamal

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick definiu quem foi o melhor jogador do mundo na última temporada entre Raphinha e Lamine Yamal. O comandante colocou um ponto final em uma das discussões mais quentes ao fim de 2024/2025.

- Ele (Raphinha) é importante, sempre disse isso. Sentimos falta dele. Ele eleva o nível de dinamismo e intensidade. Para mim, na temporada passada ele foi o melhor jogador do mundo - declarou o treinador do Barcelona ao comentar sobre a importância do retorno do jogador brasileiro após lesão.

Embora Raphinha e Lamine Yamal tenham ganhado destaque nas discussões, Ousmane Dembélé, do PSG, foi quem venceu a Bola de Ouro e o The Best da Fifa. O atacante francês foi o protagonista da equipe de Luis Enrique, que conquistou todos os títulos na última temporada.

Maior promessa do Barcelona desde Lionel Messi, Lamine Yamal ficou com o 2º lugar da Bola de Ouro, enquanto Raphinha amargou apenas a 5ª colocação. A eleição da revista francesa "France Football" colocou Vitinha e Salah à frente do camisa 11 do clube catalão.

