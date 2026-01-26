Liverpool está aberto a negociação com Xabi Alonso, segundo jornal

Após deixar o Real Madrid no meio da temporada, Xabi Alonso passou a ser associado a outro gigante europeu. Segundo a Sky Sports, o Liverpool está aberto a conversar com o treinador espanhol, embora mantenha, neste momento, a posição de não trocar de técnico durante a temporada – postura diferente da adotada recentemente por clubes como Manchester United e Chelsea.

A possível movimentação surge em meio ao cenário de pressão sobre Arne Slot. Depois de uma primeira temporada histórica, coroada com o título da Premier League logo em sua estreia, o holandês vive um momento mais instável em 2025/26. O Liverpool ocupa atualmente a sexta colocação do campeonato inglês, desempenho considerado abaixo do esperado após uma janela de transferências marcada por investimentos elevados.

Mesmo sem intenção de agir de forma imediata, a diretoria dos Reds avalia o futuro do comando técnico para a próxima temporada. Nesse contexto, o nome de Xabi Alonso ganha força, especialmente após sua saída do Real Madrid.

– Os Reds têm padrões muito elevados e é bem possível que a diretoria do Liverpool esteja avaliando suas opções. O nome de Xabi Alonso é constantemente mencionado por aqui, e fontes próximas a ele indicam que ele ficaria mais do que feliz em retornar ao clube – escreveu a Sky Sports.

Xabi Alonso durante o jogo entre Real Madrid e Juventus, pelo Mundial de Clubes (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Segundo o Diario AS, o Liverpool já realizou uma abordagem inicial ao estafe de Xabi Alonso. O treinador espanhol teria reagido positivamente ao contato e acompanha de perto a situação em Anfield, aguardando possíveis avanços. Ainda assim, o cenário é tratado com cautela, já que o clube segue competitivo: além de figurar na parte superior da tabela da Premier League, o Liverpool continua vivo na disputa por vaga nas oitavas de final da Champions League.

Padrões do Liverpool jogam contra Xabi Alonso

O Liverpool opera sob uma lógica distinta da maioria dos grandes clubes ingleses, com histórico de decisões planejadas e pouca propensão a mudanças bruscas durante a temporada. Arne Slot, apenas o 22º treinador da história do clube, segue respaldado internamente, mesmo diante da queda de rendimento.

A avaliação interna, porém, vai além dos resultados imediatos. A diretoria considera que o forte investimento feito no último verão europeu – próximo de 500 milhões de euros – ainda não se traduziu em desempenho consistente, sobretudo na Premier League. Embora Slot ainda tenha margem para reverter o cenário, o nome de Xabi Alonso permanece como referência para o futuro, especialmente pelo vínculo com o clube e pelo peso simbólico de seu trabalho recente no futebol europeu.

Apesar das especulações, o Fenway Sports Group (FSG), grupo controlador do Liverpool, reforçou publicamente o apoio a Arne Slot e descartou, por ora, qualquer mudança no comando técnico durante a temporada. O treinador também conta com respaldo do elenco, liderado pelo capitão Van Dijk, além do apoio interno da diretoria.

