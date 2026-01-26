Manchester City monitora astro em meio a incertezas no Real Madrid

O Manchester City está atento ao mercado e avalia uma possível investida por Trent Alexander-Arnold. Segundo informações do portal TEAMtalk, a incerteza sobre o futuro do lateral-direito no Real Madrid tem crescido, despertando o interesse do clube inglês. Embora o jogador de 27 anos mantenha o desejo de lutar por seu espaço no Santiago Bernabéu, há um clima de frustração nos bastidores devido ao desenrolar de sua temporada de estreia na La Liga, que ficou aquém das expectativas de ambas as partes.

Dificuldades na Espanha e sondagens

Desde sua chegada de alto perfil vindo do Liverpool, Alexander-Arnold foi titular em apenas cinco partidas do campeonato espanhol. A falta de impacto imediato e a escassez de minutos abriram margem para especulações. De acordo com fontes ligadas ao mercado, intermediários já iniciaram análises prévias e realizaram conversas iniciais com o Manchester City.

O clube de Pep Guardiola busca um novo lateral-direito para a próxima janela de transferências de verão. Embora nenhuma proposta formal tenha sido apresentada até o momento, os Citizens estão monitorando a situação cuidadosamente, cientes de que tirar o jogador de Madri exigiria uma engenharia financeira complexa.

Alexander-Arnold teve atuação criticada em estreia com o Real Madrid (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Obstáculos financeiros e contratuais

A operação é considerada de alto custo. Ao assinar com o Real Madrid no verão passado, Alexander-Arnold firmou um contrato de cinco anos, válido até 2029. Esse vínculo de longo prazo implica que qualquer transferência demandaria um pacote financeiro significativo, cobrindo tanto a taxa de transferência quanto os salários do atleta. O Real Madrid não está sob pressão para vender, mas a insatisfação do jogador com sua utilização pode abrir caminho para negociações caso uma oferta adequada seja apresentada.

O interesse em Alexander-Arnold alinha-se com a postura agressiva do novo diretor esportivo do City, Hugo Viana. Após conduzir as negociações por Marc Guéhi e Antoine Semenyo em janeiro, Viana prepara uma abordagem ousada para o verão. O clube prevê uma janela agitada, com incertezas rondando o futuro de nomes consagrados como Rodri, John Stones e Bernardo Silva, o que pode acelerar a renovação de setores-chave do elenco.

Guéhi anunciado pelo Manchester City (Foto: Reprodução/X)

Disputa por Elliot Anderson e futuro de Trafford

Além da lateral, o City movimenta-se em outras frentes. O clube está confiante em superar o rival Manchester United na corrida pela contratação do meio-campista Elliot Anderson, do Nottingham Forest. Relatos indicam que o jogador teria preferência pelo projeto de Guardiola em detrimento de uma mudança para Old Trafford.

Outro nome em pauta é o do goleiro James Trafford. O Aston Villa incluiu o arqueiro em sua lista de potenciais substitutos para Emiliano Martínez, que deve deixar o clube. No entanto, apesar da minutagem limitada nesta temporada, o Manchester City vê Trafford como um membro valioso do elenco e não pretende facilitar sua saída.

