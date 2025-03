Nome popular há alguns anos do futebol europeu, o meia Ander Herrera, ex-Manchester United e PSG, vem passando por momentos difíceis no Boca Juniors. Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Argentino, fora de casa, contra o Newell's Old Boys, o espanhol deixou o gramado por conta de lesão muscular, o qual o fez chorar ainda em campo.

Retornando de uma lesão que o afastou de seis jogos do Boca Juniors, Ander Herrera entrou na volta do intervalo. Apesar da grande expectativa, ele se machucou com apenas cinco minutos jogados. O espanhol sentiu dores musculares e precisou ser substituído. Aos 35 anos, não escondeu a frustração e foi flagrado chorando.

Contratado como o principal nome da janela de transferências, Ander Herrera não vem conseguindo se firmar no Boca Juniors. Agora, o espanhol soma quase mais lesões do que partidas disputadas. Foi a terceira vez que se machucou, sendo que atuou sete vezes.

Questionado por quanto tempo acredita que Ander Herrera ficará afastado com a nova lesão, Fernando Gago, técnico do Boca Juniors, não concretizou o período, alegando que o meia terá de passar por exames para saber a gravidade.

Hoje no Boca Juniors, Ander Herrera ficou famoso no futebol mundial por defender as cores do Manchester United e PSG. Pelos Diabos Vermelhos, o espanhol destoou em 2014 como um das potenciais joias do futebol. Por lá, jogou até 2019, quando se transferiu para o Paris. Na França, teve poucas oportunidades, revezando empréstimos com o Athletic Bilbao, clube o qual foi revelado.

Próximo jogo do Boca Juniors

Já sem Ander Herrera, o Boca Juniors retorna aos gramados apenas no próximo domingo, dia 6 de abril, quando recebe o Belgrano pela 12º rodada do Campeonato Argentino. De forma pouco usual, a equipe de Buenos Aires não irá disputar Libertadores e Sul-Americana, por isso, o longo período entre um jogo e outro.