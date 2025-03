Jogador da seleção argentina revela cláusula no contrato em caso de oferta do Boca Juniors

Volante da seleção da Argentina e da Roma , Leandro Paredes confirmou que existe cláusula de liberação em seu contrato em caso de oferta do seu clube de coração, o Boca Juniors . Recentemente, o camisa 16 assinou a renovação de contrato com o clube italiano até junho de 2026.

— Sim, é verdade, há uma cláusula e é somente a favor do Boca. Não falei com Riquelme, apenas com a Roma a quem sou muito grato: a minha renovação nasceu em função dos objetivos que quase foram alcançados e o clube decidiu prolongar o contrato, inserindo uma cláusula para o Boca — admitiu o meia em entrevista ao portal argentino "Tyc Sports".

Segundo o jornal "Gazzetta Dello Sport", para garantir o atleta em definitivo, os Xeneizes teriam que desembolsar cerca de 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 22 milhões). O volante de 30 anos voltou a atuar como zagueiro nesta temporada, sob o comando do técnico Claudio Ranieri. Paredes admitiu que a cláusula se aplica apenas ao Boca.

Logo após a renovação, a Roma negou que houvesse a existência de qualquer cláusula de liberação no novo contrato com Paredes. No entanto, o meia contrariou a versão do clube, apesar considerar que não será fácil um retorno ao Boca neste momento, e deixou seu futuro em aberto.

— Não será fácil voltar ao Boca. A janela mais fácil foi janeiro. Fiz tudo o que pude para voltar, mas depois não se materializou por mil motivos. Vamos ver o que acontece no futuro — disse Paredes.

Formado nas categorias de base do Boca Juniors, a notícia de sua renovação não agradou à torcida Xeneize inicialmente, agora está tudo nas mãos do presidente e maior ídolo, Juan Román Riquelme.

Voltante da Argentina e da Roma, Paredes admite cláusula no contrato em caso de oferta do Boca Juniors (Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP)

Leandro Paredes no Brasileirão

Ao anunciar seu retorno ao Santos, em janeiro, Neymar indicou à diretoria nomes de peso para reforçar o elenco. Leandro Paredes era um dos cotados pelo camisa 10 para fortalecer o plantel do alvinegro. As conversas, no entanto, não avançaram.

Neymar e Paredes se tornaram grandes amigos quando jogaram juntos pelo PSG, porém a renovação com a Roma deu um banho de água fria no sonho santista.