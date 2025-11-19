Técnico pede demissão após seleção não se classificar para a Copa

Mesmo com os holofotes voltados para as Eliminatórias Europeias, um caso chamou a atenção na América Central. A Jamaica perdeu a chance de garantir classificação direta para a Copa do Mundo após empatar com Curaçao, e o treinador Steve McClaren pediu demissão depois do resultado.

O pedido de desligamento do técnico inglês veio pouco depois do apito final. McClaren colocou o cargo à disposição, ressaltando que a vaga no Mundial era o grande objetivo da campanha e, diante do fracasso, preferiu renunciar.

– Liderar esta equipe foi uma das maiores honras da minha carreira. Mas futebol é um negócio de resultados e, esta noite, não conseguimos atingir nosso objetivo, que era nos classificar neste grupo – disse o treinador.

Steve McClaren, técnico que pediu demissão da seleção da Jamaica (Foto: Reprodução/X)

– É responsabilidade do líder dar um passo à frente, assumir a responsabilidade e tomar decisões que visem o melhor para a equipe. Após profunda reflexão e uma avaliação honesta de onde estamos e para onde precisamos ir, decidi renunciar ao cargo de treinador principal da seleção jamaicana – completou.

Jamaica na repescagem; Curaçao faz história

Steve McClaren assumiu o cargo da Jamaica em julho de 2024 e tinha como missão principal recolocar o país em uma Copa do Mundo após 27 anos, principalmente porque Canadá, Estados Unidos e México, concorrentes diretos da Concacaf, não disputaram as Eliminatórias pois serão as sedes do Mundial de 2026.

Apesar do favoritismo, a Jamaica não correspondeu. Os Reggae Boyz, que tinham diversos jogadores do futebol inglês na convocação, terminaram a fase de grupos apenas na segunda colocação e foram empurrados para a repescagem depois de não conseguir superar Curaçao, que garantiu a vaga direta.

Agora, a seleção da Jamaica, além de ter que procurar um novo técnico, terá outra batalha árdua pela frente, na Data Fifa de março. Os Reggae Boyz encararão Bolívia ou Nova Caledônia nas semifinais do playoff mundial. Caso avancem, enfrentarão Iraque ou RD Congo na partida que define uma das últimas vagas ao Mundial.

Curaçao, por sua vez, protagonizou o grande resultado da rodada. Ao segurar o empate fora de casa contra a favorita Jamaica, a seleção assumiu a liderança do Grupo B e conquistou sua primeira classificação para uma Copa do Mundo. Com pouco mais de 150 mil habitantes, o território autônomo do Reino dos Países Baixos se torna a menor nação da história a disputar o torneio. Enquanto isso, a Jamaica segue para a repescagem em busca de uma das seis vagas restantes.

