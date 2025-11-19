Mastantuono dispara: 'Sou Real Madrid, mas o melhor será sempre Messi'

Franco Mastantuono afirmou que Lionel Messi segue sendo o melhor jogador do mundo para ele, mesmo atuando no Real Madrid. Em entrevista ao programa El Larguero, da Cadena SER, na terça-feira (18), o argentino de 18 anos, que integra o elenco madrilenho nesta temporada, detalhou sua relação com o camisa 10 da seleção e ex-Barcelona.

Ao introduzir o tema, Mastantuono explicou como concilia sua identidade como jogador do Real Madrid com a admiração pelo ídolo argentino. Ele destacou que a convivência com Messi na seleção potencializa essa percepção.

– Sou torcedor do Real Madrid, estou no maior clube do mundo, mas para mim o melhor jogador de futebol e do mundo é sempre o Messi, e continuará a sê-lo até ao dia em que se reformar. Tenho a oportunidade de partilhar com ele a seleção e, sinceramente, é incrível – disse.

Messi em ação no jogo da Argentina contra Venezuela (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O jogador seguiu comentando o impacto técnico e comportamental de Messi no ambiente da seleção. Antes de detalhar essa convivência, Mastantuono relatou a frequência com que o grupo se impressiona com o que o atacante produz nos treinamentos e partidas.

— É um jogador admirável, que nos deixa de boca aberta sempre que agarra na bola. É surpreendente que os próprios colegas continuem a surpreender-se com o que ele faz. E a mim surpreende-me muito – afirmou Mastantuono.

Franco Mastantuono em sua estreia pela seleção da Argentina (Foto: Reprodução/Instagram)

Na sequência, o jovem argentino abordou o quanto aprende diariamente ao lado de Messi. Ele ressaltou que a observação direta e o contato contínuo com o veterano influenciam sua formação técnica e profissional.

— Já estive com muitos jogadores de qualidade incrível, mas estar com ele é aprender todos os dias. É ver e tentar copiar algo que ele faz. Aprende-se muito com ele. Agradeço-lhe pela forma como sempre se comportou comigo, ajudou-me muito — finalizou.

Tatuagem em homenagem a Messi

Em entrevista à ESPN, realizada em outubro, o jovem revelou que tem tatuada no corpo a data da final da Copa do Mundo de 2022 — 18 de dezembro — como homenagem à conquista da Argentina e, principalmente, a Lionel Messi, que considera responsável por um dos maiores momentos da história do futebol.

— Tenho a data tatuada (18/12/2022) em homenagem à Seleção Argentina, mas principalmente pelo espinho que Leo tirou. Foi a melhor coisa que poderia ter nos acontecido — afirmou Mastantuono, ao relembrar a vitória por 3 a 3 (4 a 2 nos pênaltis) sobre a França, no Catar. Na sequência, O jogador contou como viveu aquele dia, ainda como torcedor.

— Lembro-me da final contra a França como se fosse ontem. Estava com meus amigos, assistíamos sempre na mesma casa e com a mesma camisa, por pura sorte. Foi uma emoção que só me aconteceu algumas vezes. O River em Madri (a final da Libertadores contra o Boca Juniors) e aquele triunfo foram os momentos que mais gostei no futebol, e eu nem estava jogando. Foi um dia único — completou Franco.

Mastantuono no Real Madrid

Franco Mastantuono chegou ao Real Madrid em julho de 2025, por 45 milhões de euros, após ser um dos maiores destaques do River Plate com 17 anos. Mesmo jovem, em uma das maiores equipes do mundo, o meia argentino vem recebendo oportunidades com Xabi Alonso. O jogador atuou em nove de dez partidas dos Merengues nesta temporada, com um gol e uma assistência.

Franco Mastantuono em apresentação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

