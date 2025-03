O zagueiro Lucas Beraldo, ex-São Paulo, quebrou um recorde das cinco principais ligas europeias em um jogo do PSG neste sábado (1). De acordo com um levantamento da página "DataFut", no X, o jovem foi o primeiro jogador brasileiro a ter pelo menos 90 passes certos com 100% de aproveitamento em uma partida após acertar 93 de 93 passes tentados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além disso, ele foi o primeiro jogador a ter esses números na temporada 2024/2025. Lucas Beraldo foi contratado pelo PSG por 20 milhões de euros. Até a venda de Vitor Reis, do Palmeiras, para o Manchester City, Beraldo era o zagueiro mais caro vendido pelo futebol brasileiro. Vitor Reis foi vendido por 37 milhões de euros.

continua após a publicidade

Além do recorde: Beraldo tem se destacado no PSG

Desde que chegou no PSG, Beraldo goza de prestígio com o técnico espanhol Luis Enrique no PSG, mesmo com a forte concorrência que enfrenta no setor. Mesmo sendo canhoto, o jovem zagueiro fez alguns jogos pelo lado direito.

Atuar pelo lado direito da zaga, aliás, não é novidade para o ex-são-paulino. Durante boa parte da sua trajetória nas categorias de base, Beraldo formou dupla com o canhoto Luizão, hoje no West Ham, e era utilizado nesta função na equipe Sub-20 do São Paulo pelo técnico Alex de Souza, ex-meia e hoje técnico do Antalyaspor, da Turquia.

continua após a publicidade

➡️Cristiano Ronaldo não viaja com Al-Nassr para evitar punição de 99 chicotadas

(Foto: Arquivo pessoal / Lucas Beraldo)

Nome importante da equipe que chegou às semifinais da última Champions League, o zagueiro já conquistou quatro títulos pelo PSG - um Campeonato Francês, uma Copa da França e duas Supercopas da França - além de somar quatro convocações e três jogos pela Seleção Brasileira, incluindo sua presença na Copa América 2024.