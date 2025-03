Cristiano Ronaldo não viaja com Al-Nassr para evitar punição de 99 chicotadas

O Al-Nassr anunciou que Cristiano Ronaldo não acompanhará a equipe em sua viagem ao Irã para o jogo contra o Esteghlal pelas oitavas de final da Champions da Ásia. A partida está agendada para ocorrer em Teerã e, segundo a lei iraniana, o Gajo não poderá entrar no país porque ele teria que enfrentar uma punição de 99 chicotadas por adultério. A informação foi divulgada pelo jornal "Marca".

Além de Cristiano Ronaldo, outros jogadores chave do Al-Nassr, como Otavio, Laporte, Abdulrahman Gharib, Ali Lajami, Abdullah Al Khaibari e Sultan Al Ghannam, também enfrentam lesões e não participarão do jogo.

Entenda a situação que fez o Al-Nassr não relacionar Cristiano Ronaldo

Em 2023, Cristiano Ronaldo foi gravado dando um abraço e um beijo na testa de Fatemeh Hammami Nasrabadi, uma artista que sofre de uma deficiência e pinta com os pés. De acordo com a legislação do Irã, o gesto pode ser considerado adultério, já que o beijo não é dado pelo cônjuge. A penalidade inclui até 99 chicotadas.

O Al-Nassr solicitou que o confronto fosse transferido para uma sede neutra, citando a segurança de Ronaldo como um fator crucial. Um pedido semelhante havia sido atendido anteriormente, com as equipes se enfrentando em Dubai.

No entanto, a AFC (Confederação Asiática de Futebol) negou o pedido para a partida das oitavas de final, assegurando que medidas de segurança adequadas seriam implementadas. O jogo acontecerá na segunda-feira (3), contra o Esteghlal, no Estádio Azadi Sports Complex.

