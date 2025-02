A temporada europeia se encaminha para sua reta final e muitas de suas competições indicam que terão desfechos emocionantes. Uma das boas histórias de 2024/25, sem dúvidas, é a do Paris Saint-Germain, time dos brasileiros Beraldo e Marquinhos, que em um curto espaço de tempo deixou de lado o status de carta fora do baralho na briga pelo título inédito da Champions League para ser considerado uma das maiores potências do continente, rompendo ainda em fevereiro a marca dos 100 gols na temporada.

Após uma primeira metade de temporada pouco inspirada, que deixou o time em situação delicada na Champions League - a duas rodadas do fim da primeira fase, os franceses estavam fora até mesmo da zona de classificação à repescagem da competição - o PSG reagiu em grande estilo, aplicando goleadas sobre o tetracampeão inglês Manchester City (4 a 2) e o atual vice-campeão alemão Stuttgart (4 a 1), antes de despachar o Brest no playoff do torneio europeu com um placar agregado de 10 a 0.

No Campeonato Francês, o time do técnico Luis Enrique lidera com 13 pontos de vantagem sobre o 2º colocado Olympique Marseille, e é a única equipe ainda invicta nas cinco grandes ligas europeias.

Ao todo, na temporada 2024/25, o PSG, que nesta quarta-feira (26) goleou o Stade Briochin por 7 a 0, pelas quartas de final da Copa da França, soma 101 gols marcados e 34 gols sofridos, com 28 vitórias e apenas 3 derrotas em seus 38 jogos.

Considerando apenas as 15 partidas que a equipe realizou em 2025, porém, o ponto de virada do time parisiense fica claro: com 14 vitórias e um empate, 50 gols marcados e apenas 13 sofridos e, segundo a plataforma Sofascore, uma média de 17,7 finalizações por jogo e 67,6% de posse de bola, o PSG é, neste período, a equipe de melhor aproveitamento no mundo em 2025.

- Vivemos um momento muito positivo, sem dúvidas, e isso nos faz sonhar alto. Construímos uma boa vantagem na Ligue 1, reagimos na hora certa na Champions e hoje jogamos com muita confiança - disse o zagueiro Beraldo, ex-São Paulo.

- Ano passado batemos literalmente na trave na Champions, naquela semifinal contra o Dortmund que nos deixou um sabor amargo. Agora temos um desafio gigante pela frente, que é o Liverpool, mas sabemos da nossa força. Será um grande confronto - avaliou o brasileiro de 21 anos, presente em todas as convocações de Dorival Junior na Seleção em 2024.

O jogo de ida do duelo das oitavas de final da Champions League será disputado no Parc des Princes, em Paris, na próxima quarta (5). Dono da melhor campanha da primeira fase da Champions League e líder isolado da Premier League, o Liverpool decidirá o confronto em casa, na semana seguinte. Antes, neste sábado (1), o PSG recebe o Lille, pela 24ª rodada do Campeonato Francês.