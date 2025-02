Ídolo do PSG detona passagens de Neymar e Mbappé pelo clube

Após anos de liderança formada por estrelas como Messi, Neymar e Mbappé, o Paris Saint-Germain vive uma nova fase de sua história. Na temporada 2024/25, o clube domina mais uma vez o cenário nacional, segue invicto na Ligue 1 e tem plenas condições de brigar pela Champions League. Em comentários ao jornal "L'Équipe", o ex-jogador e ídolo do PSG da década de 80, Luis Fernandez, detonou as passagens de Neymar e Mbappé e afirmou não ter "preguiçosos" no elenco atual.

- Gosto deste PSG porque tem disponibilidade e um estado de espírito notável. Eles jogaram muito bem contra um Lyon muito cauteloso e retraído. Mas o estado de espírito dos parisienses é exemplar, principalmente no meio-campo, com Vitinha e João Neves muito completos na movimentação, nas corridas incessantes e na pressão (…) Eles estavam muito bem posicionados para impedir que o adversário se expressasse. Neste Paris, não há preguiçosos nem trapaceiros - disse Luis Fernandez.

Além de ser um elenco brigador e mais dedicado, a equipe é caracterizada pela baixa média de idade. Com 23,2 anos, o PSG é o clube mais jovem da Champions League 2025/25, considerando os clubes da repescagem e os classificados diretamente para as oitavas. Somente Red Bull Salzburg e Sturm Graz, com 22,7 anos, superaram o elenco francês na fase de liga.

- Todos os jogadores são impecáveis, até os reservas. Sempre gostei do tipo de rotatividade que Luis Enrique faz, porque permite que todos se envolvam e cada jogador possa se mostrar e mostrar confiança. (…) Todos os jogadores são notáveis ​​pela atitude. E isso cria um time que reflete seu treinador, que joga com um ou dois toques de bola, cheio de envolvimento, vontade e onde todos têm motivação para voltar à posição - completou.

Como está o PSG atualmente?

Na temporada 2024/25, o PSG domina mais uma vez o cenário nacional. Os Parisienses são os líderes do Campeonato Francês com 59 pontos (18 vitórias e cinco empates) em 23 rodadas, 13 a frente do vice-colocado Olympique de Marselha. Na Copa da França, o time está nas quartas de final e enfrenta o Briochin, da segunda divisão, nesta quarta-feira (26).