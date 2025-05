O lateral Matheus Reis, ex-jogador do São Paulo e atualmente no Sporting, está sendo investigado pelo Ministério Público de Portugal por conta de um lance polêmico na final da Taça de Portugal, no último fim de semana. A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou a abertura de um inquérito após denúncia relacionada ao comportamento do atleta durante o confronto contra o Benfica.

Segundo o Benfica, Matheus Reis teria agredido Andrea Belotti com um pisão e um chute, ações que não constaram no relatório do árbitro. O clube de Lisboa apresentou queixa formal contra o jogador e outros envolvidos, incluindo Maxi Araújo e a equipe de arbitragem da partida. Como forma de protesto, o Benfica anunciou ainda o fechamento do Estádio da Luz para jogos da seleção portuguesa.

Matheus Reis em ação pelo Sporting (Foto: Divulgação/Sporting)

A polêmica aumentou após a circulação de um vídeo nas redes sociais, postado por jogadores do Sporting durante os festejos do título, onde se lia um cartaz com o nome de Matheus Reis acompanhado da frase “aqui nós pisa na cabeça”. O vídeo foi posteriormente apagado, mas gerou ainda mais revolta entre torcedores e dirigentes do Benfica.

O jogador se defendeu publicamente. "Em momento algum houve a intenção de agressão ou de qualquer conduta desleal da minha parte", afirmou Matheus Reis em nota publicada em seu Instagram. Já o presidente do Sporting, Frederico Varandas, minimizou a situação e acusou o rival de fazer "ruído do desespero"

Como foi o jogo entre Sporting e Benfica

O duelo entre Sporting e Benfica foi digno de uma final, com doses de drama e emoção do início ao fim. O primeiro tempo foi morno, com ambas as equipes se estudando bastante. O Benfica teve um pênalti marcado após Bruma ser derrubado na área, mas a decisão foi revertida pelo VAR. O equilíbrio reinou até o intervalo, com os dois lados criando pouco.

Na volta do segundo tempo, o panorama mudou radicalmente. Logo aos dois minutos, Kökçü marcou um belo gol de fora da área, e três minutos depois, Bruma ampliou para o Benfica. Quando a taça parecia encaminhada para os encarnados, o Sporting reagiu nos acréscimos com um pênalti convertido por Gyökeres, levando o jogo para a prorrogação.

Na etapa extra, o Sporting demonstrou mais intensidade. Harder virou o placar em jogada de escanteio e, nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação, Trincão selou a vitória por 3 a 2, garantindo o título e o doblete da temporada para os Leões.

