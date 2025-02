Um dos principais nomes do Betis, o meio-campista Isco não poupou elogios a Antony. O ex-Real Madrid exaltou o companheiro de equipe após nova vitória do clube em La Liga. A partida terminou em 2 a 1 para os visitantes, mas com a expulsão do brasileiro.

Os dois gols marcados pelo Betis foram por Isco. O primeiro, no entanto, teve a assistência de Antony. Em entrevista após a partida, o veterano exaltou a facilidade em atuar ao lado do atacante, que é canhoto, e destacou a qualidade dele em campo.

- É muito fácil jogar com o Antony. Ele tem um talento brutal. Antony decide sempre bem as jogadas. Tentamos colocar o talento que temos a serviço da nossa equipe.

A atuação de Antony seria, mais uma vez, considerada perfeita. No entanto, já nos acréscimos, o brasileiro deu uma forte entrada e acabou sendo expulso. Isco, porém, afirmou injusto o cartão recebido pelo companheiro. Além disso, pediu ao Betis que 'lute' para anular a decisão da arbitragem.

- Vamos ver agora se podem revisar essa expulsão do Antony. Disseram que houve contato, mas não sei…

Antony no Betis

Desde que chegou ao Betis, na última janela de transferências, o atacante Antony soma três gols e duas assistências em seis jogos disputados. Ele chegou emprestado junto ao Manchester United até o fim da temporada sem opção de compra.

Torcedores do United e de outros times abordaram as atuações de Antony desde que deixou o clube inglês. Alguns, inclusive, acusaram a equipe de Trafford de 'fazer mal' aos jogadores, citando o caso de Cristiano Ronaldo.

