O Manchester United vive temporada irregular em 2024/25. Fora de campo, o clima do time de Ruben Amorim é um dos fatores mais abordados pela imprensa inglesa. Nesse sentido, o jornal "The Guardian" revelou a existência de um comunicado interno dos Red Devils sobre vazamento de informações por funcionários do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O presidente executivo do Manchester United, Omar Berrada, enviou um e-mail aos funcionários sobre as sérias consequências de divulgar dados fora da instituição. Essa ação ocorre no momento que o clube passa por dificuldades financeiras e está sob nova propriedade.

continua após a publicidade

No balanço financeiro do segundo quadrimestre do United, divulgado na quarta-feira (19), a dívida só em transferências é de 300 milhões de libras (cerca de R$ 2,1 bilhões). Do montante, 168 milhões de libras devem ser pagos em 2026. A dívida total do clube é superior a um bilhão de libras (R$ 7,2 bilhões).

Conforme o "The Guardian", o ambiente no United é péssimo, diante da possibilidade do novo proprietário do futebol do clube, Sir Jim Ratcliffe, demitir mais de 200 funcionários em breve. No passaralho, uma das áreas ameaçadas é o departamento de scout, que conta hoje com 80 empregados.

continua após a publicidade

O Manchester United foi adquirido por Jim Ratcliffe em janeiro de 2024, e o clube demitiu 250 funcionários em julho do ano passado. Financeiramente, os Red Devils registraram déficit nos últimos cinco anos.

➡️ Everton e Manchester United empatam em jogo de ‘um tempo para cada lado’ na Premier League

Após o empate em 2 a 2 contra o Everton fora de casa, o United está parado na 15ª colocação da Premeir League, com 30 pontos. A diferença do clube para o Ipswich Town, primeiro integrante da zona de rebaixamento, é de 13 pontos.