Manchester United fica abaixo enquanto ex-jogadores se destacam

O Manchester United faz temporada histórica, porém, no sentido ruim da palavra. O clube está na 15ª posição da liga, e faz a sua pior campanha desde a criação da Premier League, em 1992. A equipe tem 12 derrotas na competição e não consegue encontrar seu bom futebol para embalar. Ao mesmo tempo, jogadores que saíram por não estar "aptos para o clube", brilham.

Neste sábado (22), o Manchester United não conseguiu vencer o Everton, rival direto na luta contra o rebaixamento e empatou. São três jogos sem vencer na Premier League, e os confrontos não foram contra times que estão fazendo boa temporada. Os Red Devils perderam para o Crystal Palace, que está em 13º, e para o Tottenham, que está em 12º. Além do empate contra o Everton, que está em 14º.

Ex-jogadores do Manchester United brilham

Enquanto isso, na mesma rodada, Rashford, que saiu brigado com o técnico Rubén Amorim, brilha e é decisivo na virada do Aston Villa sobre o Chelsea. O jogador entrou no começo do segundo tempo, e foi um dos grandes destaques sendo garçom. Rashford deu duas assistências para Asensio, que selou a virada e a vitória do Aston Villa.

Ex-jogador do Manchester United, Rashford brilhou em jogo contra Chelsea, pela Premier League(Foto: Paul ELLIS/AFP)

Vale lembrar que, enquanto no Manchester United, Rashford recebeu duras críticas públicas do técnico Ruben Amorim. O técnico afirmou que prefere que o preparador de goleiros esteja à disposição no banco do que o jogador.

- É o mesmo, é o mesmo motivo de sempre. O motivo é o treinamento, a maneira como vejo o que os jogadores de futebol devem se comportar no treinamento, na vida. É todo dia, cada detalhe. Então, se as coisas não mudarem, eu não vou mudar. Eu colocaria Jorge Vital (preparador de goleiros) no banco, antes de colocar um jogador que não dá o máximo todos os dias nos treinos - afirmou o técnico quando perguntado sobre o porquê Rashford estar de fora dos relacionados por sequências de jogos.

Outro jogador que vem brilhando fora do Manchester United é Antony. O brasileiro está em ótima fase e é um dos destaques do Real Betis, sendo um dos candidatos a melhor jogador do mês da La Liga. O jogador fez três gol e deu uma assistência, em cinco jogos pela equipe espanhola. A confiança parece ter voltado a Antony, que afirmou que acorda sorrindo e feliz todos os dias, desde que chegou ao Betis.

Após sair do Manchester United, Antony teve bastante impacto no Real Betis (Foto: Reprodução/X)

- Eu me encontrei novamente. Todo dia eu acordo sorrindo e vou dormir sorrindo. Isso é o mais importante para mim - afirmou o jogador ao RTV Betis.

Essa não é a primeira vez que um jogador floresce após sair do Manchester United. Na década passada, foi bastante comum ver melhores versões de atletas depois de se despedir do clube. Lukaku, Alexis Sánchez, Memphis Depay e Ángel Di María são exemplos de futebolistas que brilharam após sair do clube.